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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023.. وهذه قيمة عيار 21

الذهب
الذهب

قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 15-10-2023

 

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.


سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2674 جنيها للجرام.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2340 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2006 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18720 جنيه.

الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب عيار 24

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