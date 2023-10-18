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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. وفاة فنانة شهيرة مسمومة ومحمد رمضان في مرمى النار بسبب الماسونية

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها وفاة فنانة شهيرة مسمومة ومحمد رمضان فى مرمى النار بسبب الماسونية.

 

تعرضت للتسمم.. تفاصيل وفاة مغنية جزائرية شهيرة بعد محاولة إنعاشها

تعرضت مغنية جزائرية شهيرة للتسمم ونقلت إلى المستشفى على الفور لكن فشلت كل محاولات إنقاذها، ورحلت على الفور بحسب مواقع محلية.

 

بسبب الماسونية| محمد رمضان فى مرمى النار .. اعرف التفاصيل

هجوم شرس على الفنان محمد رمضان بعد ظهوره مرتديا جاكيت عليه علامة الماسونية وهو الأمر الذى دفع كثير من المتابعين للهجوم عليه. 

 

معلومات عن المغنية الجزائرية إيمان تسونامي بعد رحيلها بالتسمم

تسبب رحيل المغنية الجزائرية إيمان تسونامي في حالة كبيرة من الحزن بين الأوساط الفنية في بلدها، وحرص عدد كبير من الفنانين على نعيها أبرزهم دنيا بطمة. 

 

تهديد عارضة الأزياء جيجي حديد بعد دعمها القضية الفلسطينية

تعرضت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد وأسرتها لتهديدات من حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد دعمها للقضية الفلسطينية خلال الأيام الماضية. 

 

بالأسود.. سيمون ولبلبة في وقفة التضامن مع فلسطين بنقابة الممثلين

حرصت الفنانات لبلبة وسيمون على حضور مؤتمر الأتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية الذى يعقد اليوم إثر تفاقم أزمة القضية الفلسطينية.

 

بالحطة الفلسطينية.. مها أحمد ومجدي كامل في وقفة التضامن بنقابة الممثلين |شاهد

حضرت الفنانة مها أحمد وزوجها مجدي كامل وقفة التضامن مع الشعب الفلسطيني بنقابة الممثلين مساء اليوم. 

 

قائمة أفلام المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة في أيام قرطاج

كشف مهرجان أيام قرطاج السينمائية  عن قائمة أفلام المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة للدورة 34 من المهرجان، والتي تقام من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023.

 

إياد نصار : لهذا السبب أرفض مشاركتى كعضو لجنة تحكيم|خاص

شارك الفنان إياد نصار مؤخرا كعضو في لجنة تحكيم جائزة السوسنة السوداء للفيلم العربي الروائي بمهرجان عمان السينمائي الدولي. 

 

وفاء عامر: لا يصح الكلام المسيء عن فخر العرب محمد صلاح

 

عبرت وفاء عامر عن حزنها لما يحدث فى فلسطين وما يحدث لأطفالها من ضرب وتشرد. وقالت وفاء عامر، إنه يجب على أهل فلسطين المثابرة والصمود ولا يجب مغادرة أرض بلادهم مهما حدث.

الفنان محمد رمضان المهن التمثيلية إيمان تسونامي دنيا بطمة عارضة الأزياء جيجي حديد نقابات المهن التمثيلية

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