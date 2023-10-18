نشرة الفن.. وفاة فنانة شهيرة مسمومة ومحمد رمضان في مرمى النار بسبب الماسونية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها وفاة فنانة شهيرة مسمومة ومحمد رمضان فى مرمى النار بسبب الماسونية.

تعرضت مغنية جزائرية شهيرة للتسمم ونقلت إلى المستشفى على الفور لكن فشلت كل محاولات إنقاذها، ورحلت على الفور بحسب مواقع محلية.

هجوم شرس على الفنان محمد رمضان بعد ظهوره مرتديا جاكيت عليه علامة الماسونية وهو الأمر الذى دفع كثير من المتابعين للهجوم عليه.

تسبب رحيل المغنية الجزائرية إيمان تسونامي في حالة كبيرة من الحزن بين الأوساط الفنية في بلدها، وحرص عدد كبير من الفنانين على نعيها أبرزهم دنيا بطمة.

تعرضت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد وأسرتها لتهديدات من حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد دعمها للقضية الفلسطينية خلال الأيام الماضية.

حرصت الفنانات لبلبة وسيمون على حضور مؤتمر الأتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية الذى يعقد اليوم إثر تفاقم أزمة القضية الفلسطينية.

حضرت الفنانة مها أحمد وزوجها مجدي كامل وقفة التضامن مع الشعب الفلسطيني بنقابة الممثلين مساء اليوم.

كشف مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن قائمة أفلام المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة للدورة 34 من المهرجان، والتي تقام من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023.

شارك الفنان إياد نصار مؤخرا كعضو في لجنة تحكيم جائزة السوسنة السوداء للفيلم العربي الروائي بمهرجان عمان السينمائي الدولي.

عبرت وفاء عامر عن حزنها لما يحدث فى فلسطين وما يحدث لأطفالها من ضرب وتشرد. وقالت وفاء عامر، إنه يجب على أهل فلسطين المثابرة والصمود ولا يجب مغادرة أرض بلادهم مهما حدث.