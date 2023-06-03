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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تسبب فى مقاطعة أهلها .. اعترافات صادمة للمعتزل يورى مرقدى

يورى مرقدى
يورى مرقدى

أثار الفنان المعتزل يورى مرقدى حالة من الجدل الواسع بسبب تصريحاته النارية بعد استضافته  فى برنامج “اعترافات زوجية” للإعلامية راغدة شلهوب على قناة “الجديد” اللبنانية.  

وقال يورى مرقدى عشت فترة مساكنة مع زوجتي خبيرة التجميل ألفت منذر قبل الارتباط الرسمي لمدة عشر سنوات وأرى ان القيام بهذا الامر قبل الزواج شيء جيد حتى يمكن ان تتفهم زوجها وهو الاخر يفهمها. 

وأضاف يورى مرقدى : “فكرة المساكنة هي أن الزواج يعتبر أمرا حتميا، وقرارا يتخذه الإنسان من دون أن يكون هناك خبرة 1% قبل الدخول فيه”. 

بينما أوضح يورى مرقدى : تزوج ألفت منذر زواجا مدنيا حيث إننى على الديانة المسيحية بينما زوجتى درزية، ولذلك قررنا الزواج مدنيا وهو الامر الذى تسبب فى مقاطعة أسرتها لها وتدخلت الفت منذر فى الحديث قائلة : "أهلي موجودين في قلبي وحتى إذا لم أراهم هذا لا يعني أنهم ليسوا موجودين، أنا متصالحة مع نفسي وإذا طلب أي شخص من أسرتي شيء أعطيه لهم".

وأشار يورى مرقدى إلى أنه حاول كثيرا عودة الأمور الى طبيعتها بين زوجته وأهلها الا انهم رفضوا هذا الأمر واكتشفت انه امر صعب للغاية على الرغم من اننا فى عام 2023. 

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يورى مرقدى 

وأحيا الفنان يوري مرقدي  مؤخرا آخر حفل له فى مشواره الفني كما أعلنت الإعلامية مريم أمين.

ونشرت مريم أمين على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صور جمعتها بـ يوري مرقدي فى كواليس حفله وعلقت عليها قائلة: مش قادرة أقول قد أيه كبيرة عندي أنك وانت بتعمل أخر حفل ليك تكون حريص على أنى أكون موجودة.

وتابعت: أنت كنت ومازلت حالة حلوة ومحدش شبهك وانت مش شبه حد حققت نجاح وشهرة ودلوقتي بتبدأ صفحة جديدة.

وأضافت: ربنا معاك ويوفقك وتكون دايما بتعمل اللى يبسطك ويفرح قلبك.

يوري مرقدي يحيى حفل الوداع

وكان يوري مرقدي قد أعلن مؤخرا أنه سوف يحيى حفلا غنائيا أطلق عليه حفل الوداع وهو آخر حفل فى مشواره الفني، قدم  فيه  العديد من أغانيه،  وسط حضور عدد كبير من أصدقائه ومحبيه.

مرقدي يعتزل الفن

وكان  المطرب اللبناني يورى مرقدي قد أعلن اعتزاله الفن، وذلك عبر حسابه الرسمى بتطبيق انستجرام. وكتب يورى مرقدي: "عندما يصبح الفن طريقة للتخلص من السوائل من الكلية .. أفضل الفن فى العتمة .. I’m out “. 

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