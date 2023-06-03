اعتزال النجوم يثير ضجة بالوسط الفني| ميرهان حسين تشكو التجاهل.. وأدهم نابلسى وفارس حميدة يتقربان من الله

أثارت الفنانة ميرهان حسين حالة من الجدل الواسع بعد قرار اعتزالها التمثيل معلنة ان السبب فى ذلك ما يشهده الوسط الفنى من تجاهل بالنسبة لها وهو الامر الذى أعاد للأذهان قرار عدد من النجوم فى الفترة الأخيرة باعتزال الفن لأسباب مختلفة وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

ميرهان حسين

أعلنت الفنانة ميرهان حسين عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام قرارها باعتزال الفن من خلال رسالة عبر خاصية "القصص".

وكتبت ميرهان حسين في رسالتها:"اجازة مفتوحة من الـ سوشيال ميديا والمكالمات والالتزامات والمجاملات والتواجد من أجل الاخرين مش هكون موجودة ولا عايزة حاجة من حد ولا حد يعوز مني حاجة واللي زمان أنا عيشته لغيري أنا دلوقتي هعيشه لنفسي".

واستكملت "لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل اللي بيحبوني شكراً وكتر خيركم واللي مابيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ماقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني سلام".

وأنهت تعليقها "تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي ولم اعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني تعبت لذلك اعتزل".

ميرهان حسين

يسرا المسعودى

كما أعلنت الفنانة التونسية يسرا المسعودي عن إعتزالها الفن ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك.

وقالت يسرا المسعودي : بعد تفكير طويل اتخذت قرارا بالابتعاد عن الوسط الفني فاستغليت شهادتي في مجال الطيران وتم قبولي في الخطوط السعودية".

وأضافت "شكرا لنفسي التي استحملت ما فيه الكفاية في هذا الوسط . أصبح قلبي تعيسًا جدًا لما تعرضت له من خذلان وظلم وقهر". وتابعت: "وشكرا لكل الأوقات الجميلة التي جمعتني بناس حلوة ونقية".

وتابعت يسرا قائلة "شكرا لمصر الي حبها سيظل في قلبي إلى الأبد. شكرا على كل فرصة حلوة خدتها وتعرفت على ناس جدعة وطيبة. سيظل حبكم في قلبي للأبد".

يسرا المسعودى

أمل العوضي

أقدمت أمل العوضي - مذيعة وممثلة كويتية شهيرة - على إغلاق حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، والابتعاد عن السوشيال ميديا خلال الفترة الحالية، في ظل تردد أنباء غير مؤكدة رسميًا حول اعتزالها العمل الفني والإعلامي بجانب اعتزال الظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداولت العديد من الصفحات العربية والخليجية، أنباء اعتزال أمل العوضي بشكل واسع خلال الساعات الماضية، بعد ابتعادها فجأة عن السوشيال ميديا، في ظل أنباء أخرى تتحدث عن زواجها من شخصية سياسية عربية معروفة، جعلها تقدم على الاعتزال.

وكان آخر ما كتبت أمل العوضي، قبل ابتعادها عن السوشيال ميديا، رسالة من خلال حسابها الرسمي عبر تطبيق سناب شات، وكتبت فيها: «الحياة عمرها ما كانت مال وشو .. الحياة السعيدة لما تلقى أحد يهمك وتشوفه الامان والحنان والمستقبل - أسرة بيت عيال وشغل وتحترم رغابته وكل الاوامر حتى لو على حساب شغلك ونفسك».

واختتمت أمل العوضي: «بس الي يعور الي ينكر كل هالسنين ويعورك ... انا عن نفسي شخصيتي الي يغلط لو مرا وما يحترمني .. براا مافي مجال لو دقيقه .. اختارو صح .. الحب الحقيقي حب الابناء».

أمل العوضى

يوري مرقدي

وأيضا من الفنانين الذين قرروا الاعتزال فى عام 2022 الفنان يوري مرقدي والذى أعلن خبر اعتزاله الفن عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وكتب قائلا: "عندما يصبح الفن طريقة للتخلص من السوائل من الكلية .. أفضل الفن فى العتمة .. I’m out “.

فارس حميدة

وأيضا من الفنانين الذين قرروا الاعتزال قبل نهاية عام 2022 المطربة الشاب فارس حميدة إلا أنه لم يعود للغناء كباقى المطربين الذين أقدموا على هذه الخطوة وأكد أنه يتفرغ خلال هذه الفترة للعبادة وقراءة القرآن الكريم.

أدهم نابلسي

كما قرر أدهم نابلسي ان يعلن عن اعتزاله الغناء عبر صفحته على موقع اليوتيوب.

وقال أدهم النابلسي: “خبر سعيد جدًا بالنسبة لي، كل شخص فينا عنده أهداف بحياته، دائمًا يسعى ليحققها، لكن هل سألت نفسك لما توصل لهدفك شو راح تعمل بعد ذلك”.

وأضاف: "الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، يمكن أنا وكثير من الناس غافلين عنه، هو أن وجودنا في الحياة لنرضي رب العالمين، ونكون مثل ما ربنا أمر".

وتابع: “بالنسبة لي الهدف اللي كنت ماشي فيه والحلم اللي كنت ناوي احققه، ما يرضي رب العالمين، وأغلب المقربين مني عارفين أني هيجي يوم واعتزل، فالحمد لله بفضل الله، اعتزلت الغناء نهائيًا”.

واختتم أدهم نابلسي: “بشكركم على الدعم المستمر، بتمنى أن هذا الدعم يستمر، لأن هذه ليست النهاية، مش هختفي بل بالعكس هتشوفوني أكثر فتتعرفوا عليّا على الطبيعة”.

أدهم نابلسى

حلا شيحة

بينما قصة الفنانة حلا شيحة مع الفن مليئة بالإثارة حيث اعتزلت التمثيل تماما لمدة 13 عاما وكان طيلة هذه الفترة ترى أن التقرب من الله وعبادته أفضل من عودتها إلى التمثيل ولكن بعد قرار انفصالها عن زوجها الكندي قررت أن تعود إلى التمثيل ولكن لم تمض كثيرا حتى قدمت فيلم مش أما مع تامر حسنى وقررت بعدها أن تعتزل وارتبطت بالداعية معز مسعود وهاجمت الفن وحرمته وتبرات من الفيلم بسبب بعض المشاهد التي قدمتها وظهرت فيها وهي تحضن تامر حسنى وتسبب هذا الأمر في هجوم حاد عليها من قبل الوسط الفني والذي أعلن أن الفن ليس حرام.

حلا شيحة

سعاد سليمان

وبينما أعلنت الفنانة الكويتية سعاد سليمان اعتزالها التمثيل، بعد ارتدائها الحجاب منذ فترة قصيرة.

ونشرت "سعاد" مقطع فيديو قالت فيه: "أنا أعلن اعتزالي الفن، وأنا هتفرغ للدراسة ولعيالي، ومن يوم اتحجبت رافضة إني أكون ممثلة، وما أريد شيء يخدش حجابي".

مجدى صبحي

أما الفنان مجدى صبحى أعلن عن اعتزاله الفن بشكل نهائي، وأكد أنه لن يتراجع عن ذلك القرار.

وقال صبحي: "اعتزلت الفن نهائيا ولا رجعة في ذلك، أشكر كل من قدمني للفن على مدار 38 عاما، أشكر كل من تعاملت معهم خلال مشواري الفني، أشكر كل من دعمني من صغري وأقصد أصدقائي القدامى، أشكر الفن المحترم والهادف الذي قدمته، في زمن قل فيه الفن المحترم، أشكركم جميعا يا من أحببتكم".