حرام عليكم.. بكاء هستيري من لميس الحديدي بسبب قصف مستشفى المعمداني بغزة

دخلت الإعلامية لميس الحديدي، في نوبة من البكاء الشديد على الهواء، بسبب القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة.

وقالت لميس الحديدي في برنامجها“ كلمة أخيرة ”المذاع على قناة“ أون”: "هذه المشاهد لا يحتملها بشر، أنا غطيت حروبا كثيرة على مدار سنوات طويلة لكن ما نراه في قطاع غزة الآن غير مسبوق".

وأضافت لميس الحديدي: "هل العالم اللي بيشوف اللي يحصل في غزة شايف الناس في غزة جرافيكس".

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وتابعت لميس الحديدي باكية: "يا جماعة حرام عليكم ولا وجود للإنسانية أو الأخلاق أو الدين".

القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني

وأدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبرعاجل .

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.