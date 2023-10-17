ضياء رشوان: مصر تنحاز إلى انتمائها العربي في القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، إن موقف مصر إزاء القضية الفلسطينية لم يتغير أبدا في تاريخ هذا الصراع الطويل، بداية من دخول الجيش المصري أراضي فلسطين في محاولة الدفاع عنها وشعبها عام 1948 مرورا بكل الحكومات المصرية بلا استثناء تقف في موقف واحد من القضية الفلسطينية.

وأضاف "رشوان"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الموقف المصري ليس فقط خاص بالأمن القومي المصري، ولكن هناك اعتبارات أخرى حيث ظل الشعب المصري طوال هذا الوقت منذ 75 عاما انتماؤه الكامل للأمة العربية والوقوف مع القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الموقف المصري ليس تعبيراً عن الدولة أو المواطنين فقط ولكن يأتي في وقت صعب للغاية، فمصر لديها مشكلات على حدودها كلها والمشكلات الاقتصادية التي يواجهها العالم، لافتا أن مصر انحازت لا شبهة فيه إلى انتمائها العربي وقضية فلسطين.