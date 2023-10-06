خبير دستوري: دور الهيئة الوطنية للانتخابات خارج اللجان أكبر من داخلها لضمان نزاهة العملية الانتخابية

ناقش الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أمس/الخميس/، مع أستاذين للقانون الدستوري والعلوم السياسية، تنظيم الدستور والقانون للانتخابات الرئاسية في مصر، وكذلك دور الهيئة الوطنية للانتخابات.



وقال أستاذ القانون الدستوري عبدالله المغازي -في لقاء مع برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة " ETC" الذي يقدمه الكاتب الصحفي ضياء رشوان، مساء أمس /الخميس/- إنه وفقا لأحكام الدستور فإن دور الهيئة الوطنية للانتخابات خارج اللجان أكبر من داخلها وذلك ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية وحماية الناخبين داخل وخارج اللجان.. مبينًا أن جميع أجهزة الدولة خلال فترة الانتخابات تكون تحت إمرة الهيئة الوطنية الانتخابات.



وحول قرار تعيين الرئيس عبد الفتاح السيسي 5 أعضاء في الهيئة الوطنية للانتخابات: قال أستاذ القانون الدستوري عبدالله المغازي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيسًا للجمهورية له حق إصدار القرارات الخاصة بالتعيين على مستوى الجمهورية وهو ما يحدث في جميع الهيئات.

وبين أن هذا الإجراء والذي يتم خصوصًا في هيئة مستقلة مثل السلطة القضائية هو إجراء تنظيمي بحت لا يتعلق بالناحية الموضوعية ولا يتدخل فيه رئيس الجمهورية.. لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر يسير في جميع دول العالم.



وأوضح أن المادة 209 من الدستور المصري، الفقرة الثانية من المادة تنص على أن أعضاء الهيئة يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضائها ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن من قام بالاختيار هي الهيئات القضائية التي يمثلها السادة القضاة المختارين من قبل الجهات القضائية.

وأضاف أن آخر قرار لرئيس الجمهورية منذ 3 سنوات وهو التجديد النصفي وممارسة أعمالهم بدءًا من التاسع من أكتوبر، مبينًا أن آخر يوم لعمل هذه الهيئة هو الثامن من شهر أكتوبر الحالي، وشدد على أن هذا الأمر ليس له علاقة بالانتخابات وإنما هذا هو التوقيت الذي نص عليه الدستور والقانون فكان لابد من صدوره في هذه الأيام.



بدوره، أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إكرام بدر الدين أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها اختصاصات عديدة تشمل العديد من الإجراءات التنظيمية بدءًا من التقدم للترشح والتأكد من توافر الشروط اللازمة في من يتقدم للترشح والذي نص عليها الدستور والقانون، فضلا عن وضع التوقيتات الزمنية للعملية الانتخابية بالكامل سواء للمصريين في الخارج أو الداخل ووضع فترة للطعون وكذلك فترة للإعلان النهائي عن المرشحين والرموز الانتخابية لهم وكذلك تحديد التاريخ لجولة الاعادة وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.



وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات من الناحية السياسية فهي تقوم بتسهيل العملية الانتخابية على المواطنين.