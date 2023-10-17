لميس الحديدي عن قصف مستشفي المعمداني: المشاهد أصعب من أن تحكي

قالت الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها كلمة اخيرة، المذاع على فضائية أون تي في، بكلمات مؤثر قائلة :" المشاهد أصعب من إنها تحكي وكأن من استشهدوا لم يكتفي بيهم الإحتلال".

وأكدت، الحديدي، أنه فمنذ ساعة تم استهداف مستشفي المعمداني في قلب قطاع غزة والتي احتمي بها الألف من الفلسطينيين اللذين هجروا من الشمال تنفيذا لقرار الإحتلال فإذا بالقصف يطالهم بالمستشفى وهم يتناولون الطعام والدواء فاذا بهم جميعا يموتون.

وكشفت، راح جراء هذا القصف حوالى ٨٠٠ شهيد، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي التي يتم فيها استهداف مستشفي.

وأستطردت، أنكر الجيش الإسرائيلي استهداف مستشفي المعمداني، ولكن جينرالانات الجيش الإسرائيلي قد صرحوا بأن العديد من قيادات حماس كانوا داخل المستشفي ولكن من الواضح محاولة إسرائيل استهداف حماس داخل المستشفي.

كل هذا يحدث في الوقت التى تمنع فيها إسرائيل إدخال مساعدات داخل القطاع وتتوقف المساعدات الإنسانية على معبر رفح خلال أيام.