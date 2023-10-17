عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس العراقي يدين استهداف مستشفى المعمداني في غزة

الرئيس العراقي
الرئيس العراقي

أدان الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، استهداف الاحتلال الإسرائيلي لـ مستشفى المعمداني في غزة ما أدى إلى استشهاد 1000 شخص.

وقال رشيد في منشور عبر منصة إكس، إن العراق يدين بشدة قصف مستشفى المعمداني في غزة واستمرار استهداف المدنيين.

كما دعا المجتمع الدولي للتدخل بشكل عاجل لإيقاف العدوان الإسرائيلي على المدنيين في غزة الذي يشكل خرقا واضحا للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وأضافت الوكالة، أن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.

البحرين تصدر بيانا عاجلا شديد اللهجة ضد القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني

الضفة الغربية تدعو لإضراب شامل احتجاجا على استهداف مستشفي المعمداني في غزة

الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد مستشفى المعمداني الاحتلال الاسرائيلي غزة العراق مستشفى الأهلي العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار عنيف يهز تل أبيب.. المقاومة الفلسطينية تقصف مطار بن جوريون

تبرير للجريمة.. أول تعليق من أمريكا بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة

دعاء لأهل غزة بعد قصف مستشفى المعمداني.. اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض

500 شهيد.. حماس تعلق على مجزرة مستشفى المعمداني وسط غزة: إبادة جماعية

ممارسات إجرامية.. بيان عاجل من السعودية بشأن استهداف مستشفى المعمداني

اقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية في الأردن| شاهد

إسرائيل تقصف مستشفى جديدا في قطاع غزة

500 شهيد ومصاب.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بعد ضرب مستشفى في غزة

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: قصف الكيان الصهيوني لمستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب

معايير مزدوجة.. الدعوة لإضراب شامل احتجاجا على استهداف مستشفي المعمداني في غزة

البحرين تصدر بيانا عاجلا شديد اللهجة ضد القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني

مظاهرات بالآلاف في الخليل بعد مجزرة مستشفى المعمداني

الجزائر تناشد الضمير العالمي للتدخل الفوري وتصدر بيانا عاجلا بشأن مجزرة المعمداني

ترشيحاتنا

مسئول بالكنيسة يكشف تفاصيل مهمة تفضح الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى المعمداني بغزة

سعر أقل جرام ذهب في محلات الصاغة اليوم 18-10-2023

يجب وقفها فورا .. السيسي: القصف الإسرائيلي لمستشفى بغزة انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي

نقيب الصحفيين: ما يحدث في غزة تعجز الكلمات عن وصفه

احتراف وعرض مغري| رئيس فيوتشر يعلن شروط رحيل عمر كمال عبدالواحد

التعاون الإسلامي تدين استهداف المستشفي المعمداني في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للحامل عند تناول الشمام؟

غير ملحوظة.. أعراض تنذر بالإصابة بنوع خطير من السرطان

طريقة عمل زبدة الفول السوداني

رسائل تهديد مخيفة لعائلة حديد بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية.. فما فحواها؟

فيديو

لن نبقى متفرجين على غزة.. تحذير خطير من إيران لـ إسرائيل وأمريكا |فيديوجراف

25 ألف جنيه شهريا.. الفرصة الأخيرة للتقديم بوظائف السفارة الأمريكية

هدية مجانية لطلاب المدارس.. إعلان هام من وزير التعليم

600 جنيه.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ