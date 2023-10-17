الرئيس العراقي يدين استهداف مستشفى المعمداني في غزة

أدان الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، استهداف الاحتلال الإسرائيلي لـ مستشفى المعمداني في غزة ما أدى إلى استشهاد 1000 شخص.

وقال رشيد في منشور عبر منصة إكس، إن العراق يدين بشدة قصف مستشفى المعمداني في غزة واستمرار استهداف المدنيين.

كما دعا المجتمع الدولي للتدخل بشكل عاجل لإيقاف العدوان الإسرائيلي على المدنيين في غزة الذي يشكل خرقا واضحا للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وأضافت الوكالة، أن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.