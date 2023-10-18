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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد الشهيد محمد الدرة: بايدن هو الداعم الأساسي لإسرائيل لسفك دماء الفلسطينيين

والد الشهيد محمد
والد الشهيد محمد الدرة

قال والد الشهيد محمد الدرة، إن اليوم قامت  مجزرة خلفت ورائها فوق ال ٢٠٠٠ شهيد كاهم  من أطفال ونساء وشيوخ، فقد ارتكبت إسرائيل عدة مجازر كبيرة  داخل المستشفيات ومخيمات ، كما ارتكبوا مجزرة في المدارس، قاموا بمجزرة داخل مستشفي العربي بغزة أستشهد فيها ١٥٠٠ شهيد ومازال العدد يزداد، كما يؤكد الدرة استشهاد شقيقه وأبناء أعمامه.

وأسترسل باكيا، :"كل شوارع غزة الأن تمتلئ  بأشلاء الاطفال،  فبأي ذنب يقتل المدنيين وبأي ذنب تدمر المباني على أبناء هذا الشعب".

وأكد، محمد الدرة ، أن بايدن هو الداعم، وهو الذي يريد قتل أبناء هذا الشعب، و هو من دعم إسرائيل بهذا السلاح والعتاد وزوده لقتل الفلسطينيين.

كفاية

ويناشد الدرة زعماء الأمة العربية جميعها بالتدخل لوقف هذه المجازر، خاصة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف المذابح بفلسطين قائلا:" كفاية .. كفاية.. كفاية".

الفلسطينين غزة مستشفى العربي بايدن دعم إسرائيل

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