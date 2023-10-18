بالروح بالدم نفديك يا شهيد..مظاهرات في ميدان الحصرى بأكتوبر لدعم فلسطين.. فيديو

شهد ميدان الحصري بمدينة السادس من اكتوبر خروج أعداد من المواطنين في تظاهرات للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة بعد الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني.

ورصدت عدسة صدي البلد هتافات المواطنين الداعمة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى من بينها "بالروح بالدم.. نفديكَ يا شهيد "ورفع الاعلام الفلسطينية .

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني، أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 500 فلسطيني.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن التيار الكهربائي انقطع عن مستشفى الشفاء، بحسب ما أوردته وكالة شهاب.

وذكر شاهد عيان، أن المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، كان يضم عددا من النازحين من منازلهم بعد تدميرها خلال غارات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يضم ما يقرب من 5 آلاف شخص.

