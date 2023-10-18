مصطفى بكري: صهاينة العرب يبثون الفرقة ويزايدون علي موقف مصر مع فلسطين

أعرب الإعلامي مصطفى بكري، عن استيائه من تهميش البعض لدور وموقف مصر مع فلسطين، عبر حسابه على تويتر.

وكتب: "‏مصر ليست في حاجة إلي دروس من المتصهينيين، مصر قيادة وشعبا مع فلسطين . مصر ما تقوله في السر تقوله في العلن. مصر مستهدفة والأردن مستهدف ولبنان مستهدفة. الأمة كلها مستهدفة، فليتوقف صهاينة العرب عن بث الفرقة والمزايدة على موقف مصر وموقف الرئيس السيسي".

ووجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسائل شديدة اللهجة إلى المجتمع الدولي الصامت على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس الفلسطيني، خلال اجتماع عاجل لـ الحكومة الفلسطينية، إن أهل غزة لن يرحلوا عن الأراضي الفلسطينية، ولن نسمح بنكبة جديدة في القرن الواحد والعشرين.

ولفت إلي أن ما حدث من قصف لـ مستشفى الأهلي المعمداني في فلسطين، يعتبر جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، مؤكدا أنه لن يُهجَّر الشعب الفلسطيني مرة أخرى.

وتابع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إننا نقدر موقف كل الدول التي رفضت تهجير الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن ما حدث من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، جريمة لا تغتفر، وعلى الجميع أن ينظر إلى هذه الأحداث المؤلمة.

ودعا الرئيس الفلسطيني، جميع أفراد الشعب الفلسطيني، إلى الوحدة، ورص الصفوف، وعدم القبول بنكبة جديدة، وعدم الرحيل عن الأرض، مؤكدا: شعبنا سيبقى صامدا على أرضه.