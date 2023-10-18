عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صور أقمار صناعية.. طلب عاجل من روسيا لـ إسرائيل بشأن المستشفى المعمداني

المستشفي المعمداني
المستشفي المعمداني في غزة

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، استهداف المستشفى المعمداني في غزة بضربة جوية إسرائيلية واعتبرته جريمة وعملا لا إنسانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن التصعيد الأخير للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في الشرق الأوسط تجاوز حدود المنطقة وأصبح كارثة عالمية.

كما طالبت الخارجية الروسية، الاحتلال الإسرائيلي، بتقديم صور الأقمار الاصطناعية؛ لإثبات ما تقوله بأنها ليست وراء ضربة المستشفى المعمداني في غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين والجرحى.

وأضافت الوكالة، أن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.

جيش الاحتلال يكذب.. إسرائيل تزعم أن تدمير مستشفى المعمداني بسبب صواريخ حماس

مستشفى المعمداني في غزة| حكاية صرح مسيحي خلده التاريخ وفضح الاحتلال

غزة المستشفي المعمداني وزارة الخارجية الروسية الاحتلال الاسرائيلي مستشفى الأهلي العربي روسيا إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه رسميًا|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

انفجار عنيف يهز تل أبيب.. المقاومة الفلسطينية تقصف مطار بن جوريون

تبرير للجريمة.. أول تعليق من أمريكا بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة

انتهى الوقت.. وزير الخارجية الإيراني يتوعد بعد استهداف مستشفى المعمداني

440 جنيه دفعة واحدة| تراجع أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار على المحافظات خلال الساعات المقبلة

صور أقمار صناعية.. طلب عاجل من روسيا لـ إسرائيل بشأن المستشفى المعمداني

مستجدات الطقس.. موجة أمطار على عدة مناطق بالبلاد لمدة 72 ساعة قادمة

موضوعات متعلقة

حداد عام في فلسطين وتنكيس الأعلام على أرواح شهداء مجزرة المستشفى المعمداني

جيش الاحتلال يكذب.. إسرائيل تزعم أن تدمير مستشفى المعمداني بسبب صواريخ حماس

إذا لم تستح فافعل ما شئت.. مصطفى بكري: إسرائيل تتهم حماس بتفجير مستشفى المعمداني

وكيل دفاع البرلمان: مجزرة مستشفي المعمداني جريمة مكتملة الأركان

ترشيحاتنا

رغم ثبات الطماطم.. تراجع كبير في أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق

شاهد: قوات أمريكية تغادر إنجلترا لتعزيز وجودها في الشرق الأوسط

جبناء.. مصطفى بكري يوجه رسالة حادة للعدو الصهيوني

شاهد| متظاهرون أتراك يحاولون اقتحام قاعدة أمريكية بعد مجزرة المعمداني

غدا.. انعقاد المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالأقصر

بعد اتهامه بإحياء زفاف إسرائيلي.. أول تعليق نارى من ناصيف زيتون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلتها قصيرة جدا فى الحياة.. أصغر شهيدة في غزة

نشرة المرأة والصحة| كل ما تحتاج معرفته عن موجة فيروس كورونا في الشتاء.. علياء بسيوني تثير الجدل بهذا الفستان

بفستان مخملي.. حورية فرغلي تستعرض أناقتها| شاهد

بالأبيض اللافت.. علياء بسيوني تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

فيديو

أصبحت تتساقط يوميًا.. دفن جثامين شهداء مستشفى المعمداني بغزة في مقبرة جماعية|شاهد

سامعني.. طفل يحاول التأكد من أن شقيقه مازال حيًا بعد قصف مستشفى غزة|شاهد

«بديش أموت ياربي».. صدمة طفل فلسطيني بعد دخول منزله المُدمر بسبب القصف الإسرائيلي|شاهد

مشهد مؤثر للهلال الأحمر التونسي ترحمًا على أرواح ضحايا مستشفى غزة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ