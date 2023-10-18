حداد عام في فلسطين وتنكيس الأعلام على أرواح شهداء مجزرة المستشفى المعمداني

عم الحداد جميع محافظات الضفة الغربية، في فلسطين، اليوم الأربعاء، على أرواح مئات الشهداء الذين ارتقوا في المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف مستشفى المعمداني بمدينة غزة، مساء يوم أمس.

وجرى تنكيس الأعلام على المؤسسات الرسمية الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية، تنفيذا لتعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أعلن الحداد العام لثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام حدادا على شهداء مستشفى المعمداني، وجميع شهداء شعبنا.

حصيلة ضحايا الحرب على غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث وصلت إلى أكثر من 3200 شهيد و11 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء.

واستشهد ما يزيد على 500 فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة ، بحسب ما أفادت وزارة الصحة مساء الثلاثاء.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة، حيث توافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

وأشار إلى أن مستشفى المعمداني كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.