مستشار الرئيس الإماراتي: نترحم على أرواح شهداء غزة.. ونجدد ضرورة وقف العنف

أعرب أنور قرقاش، المستشار البلوماسي للرئيس الإماراتي، عن استيائه من تفاقم الأوضاع في غزة، بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني.

وكتب عبر تويتر: “‏المأساة الإنسانية والمشاهد المروعة للأبرياء نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المدان لمستشفى المعمداني في غزة تؤكد أولوية تجنيب المدنيين ويلات الحرب واحترام القانون الإنساني الذي يكفل حمايتهم، نترحم على أرواح الشهداء ونجدد ضرورة وقف العنف وإراقة الدماء في ظل مشاهد الدمار المتكرر يوميا”.

رسائل أبو مازن للمجتمع الدولي

ووجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسائل شديدة اللهجة إلى المجتمع الدولي الصامت على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال الرئيس الفلسطيني، خلال اجتماع عاجل لـ الحكومة الفلسطينية، إن أهل غزة لن يرحلوا عن الأراضي الفلسطينية، ولن نسمح بنكبة جديدة في القرن الواحد والعشرين.

ولفت إلي أن ما حدث من قصف لـ مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، يعتبر جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، مؤكدا أنه لن يُهجَّر الشعب الفلسطيني مرة أخرى.

وتابع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إننا نقدر موقف كل الدول التي رفضت تهجير الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن ما حدث من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، جريمة لا تغتفر، وعلى الجميع أن ينظر إلى هذه الأحداث المؤلمة.

ودعا الرئيس الفلسطيني، جميع أفراج الشعب الفلسطيني، إلى الوحدة، ورص الصفوف، وعدم القبول بنكبة جديدة، وعدم الرحيل عن أرضنا، مؤكدا: شعبنا سيبقى صامدا على أرضه.