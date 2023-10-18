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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«عمل الإسكندرية»: توجيه وحدة التدريب المتنقلة إلى أبو قير لتدريب الشباب على 3 مهن

صدى البلد

نقلت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، وحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية، إلى المدينة الشبابية بأبو قير، كمحطة جديدة من محطات التدريب في القرى الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك".

وأوضحت المديرية أن توجيه الوحدة إلى أبو قير؛ يهدف إلى تدريب الشباب من الجنسين على 3 مهن مطلوبة فى سوق العمل داخل المحافظة، وذلك تنفيذاً لبرتوكول التعاون الموقع بين الوزارة مع وزارة الشباب؛ لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وتأهيل الشباب على المهن المختلفة، والوصول إلى القرى البعيدة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل وتأهيلهم بالمهارات والقدرات اللازمة للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة تسهم في تحسين مستويات المعيشة وتحد من معدلات البطالة.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية، أن المبادرة تجسد عمليا رؤية الدولة المصرية نحو رفع كفاءة ومهارة العمالة وتشجيع الشباب علي التدريب بالمهن المختلفة لإكسابهم الخبرة وتأهيلهم لسوق العمل.

وأشار إلى أنه سيتم عقد الدورات التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة لمدة شهر ، بواقع 150 ساعة تدريبية ، ومهنتي السباكة الصحية والتركيبات الكهربائية لمدة أسبوعين بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة وذلك بمعرفة مدربين متخصصين من ذوي الخبرات وتم اختيارهم من قبل الإدارة العامة لمراكز التدريب المهني بالمديرية.

ونوه بأن الوحدة المتنقلة ستتواجد في منطقة أبو قير لمدة 3 أشهر، وذلك بعد نقلها من منطقة 45، ومن ثم تنطلق إلى منطقة أخرى؛ لتغطية قرى المحافظة مجاناً.

وأكد أن المديرية ستتابع المتدربين باستمرار أثناء التدريب وبعد انتهائه ، وأن أوائل الخريجين من الدورات التدريبية سوف يحصلون علي شنطة عدة مجانية وماكينات خياطة للبدء في مشروع صغير لهم ، وأيضا سيتم توفير فرص عمل فى القطاع الخاص والاستثمار ي للراغبين بعد التدريب .

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