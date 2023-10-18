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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مسيرات عارمة في كولومبيا دعما لغزة.. شاهد

مسيرات عارمة في
مسيرات عارمة في كولومبيا دعما لغزة

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، مسيرات عارمة في كولومبيا دعما لغزة.

ووفقا للتقرير، خرج المئات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين إلى شوارع العاصمة الكولومبية بوغوتا، للتعبير عن غضبهم إزاء مقتل آلاف المدنيين في الحرب في غزة.
وفي نفس السياق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم مع المستشار الألماني أولاف شولتس: “نحن دولة ذات سيادة، حرصت خلال السنوات الماضية، منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل، على أن يكون هذا المسار خيارا إستراتيجيا نحرص عليه وننميه، ونسعى أن يكون هذا المسار داعما لدول أخرى للانضمام إليه”.

وأكد الرئيس السيسي، أن قطاع غزة الآن تحت سيطرة الدولة الإسرائيلية، موضحا: “خلال السنوات الماضية ما الذي جعل الموضوع يصل إلى هذا الحد؟، هل كانت هناك دولة فلسطينية نجحت في أن تخرج إلى النور؟، رغم المبادرات والقوانين المختلفة التي صدرت من الأمم المتحدة، والمبادرات العربية، لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح؟".

مسيرات عارمة كولومبيا غزة دعما لغزة العاصمة الكولومبية

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