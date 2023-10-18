محافظ المنوفية يوجه بمتابعة أعمال الرصف والتطوير بمركزي الشهداء وقويسنا

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالمتابعة الدورية والميدانية لكافة أعمال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض الواقع بنطاق المحافظة للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء جهودها فى متابعة فرد وتسوية طبقة السن بشارع الأزهر بنطاق قرية عمروس ضمن أعمال رصف شارع داير الناحية بإجمالى أطوال 1200 متر ، كما تم متابعة الأعمال التحضيرية بطريق دنشواي بداية من مركز شباب القرية باتجاه قرية أبو كلس بطريق (88) الشهداء / دناصور بإجمالى أطول (7) ك تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري وضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وكذا متابعة تركيب بالوعات الأمطار وبلاط الإنترلوك بشارع المحدة بطول ٥٠٠ متر ، وصب بلدورات الأرصفة بشارع عزيز طبانة بداية من شارع النصر وحتى شارع المدرسة الفكرية بطول ٣٠٠ متر.



وفى مركز ومدينة قويسنا ، تم متابعة أعمال قطع الفرمة بشوارع صبري وبهجة يوسف ومدخل المنطقة الصناعية وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024.