غرفة الطباعة والتغليف تؤكد دعمها للقيادة السياسية في القضية الفلسطينية

أعلنت غرفة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، في بيان لها تأييد موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوقوف أمام العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة وكذلك دعم موقف القيادة السياسية الرافض لتهجير سكان قطاع غزة.



وأكد المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، وقوف الغرفة بكامل أعضائها بجانب الرئيس السيسي فى مطالبه للتفويض الشعبى والاصطفاف خلفه فى دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.

وأضاف نديم إلياس، أن غرفة الطباعة والشركات المندرجة تحتها تدعم كافة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الأمن القومي المصري، وكذلك رفض التهجير من قطاع غزة من أجل حماية القضية الفلسطينية.

وأشار رئيس غرفة الطباعة والتغليف، إلى أن القيادة السياسية تحظى بدعم وتأييد شعبي جارف خاصة مع إعلان موقف مصر الواضح من رفض الممارسات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.