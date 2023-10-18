آي صاغة: الحرب تشعل أسعار الذهب وتوقعات بتجاوز الأوقية 2000 دولار

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مدعومة بالتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، مع توجه المستثمرين للذهب كملاذ آمن، وسط توقعات بتجاوز وسط ترقب للأسواق لخطاب جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي غدًا الخميس، للحصول على مؤشرات واضحة حول مصير أسعار الفائدة.



قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 20 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث افتتحت سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2345 جنيهًا، ولامس مستوى 2380 جنيهًا، وتراجع لمستوى 2365 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 13 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1923 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1945 دولارًا، وسط توقعات بالصعود لمستويات تتجاوز 2000 دولار.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2703 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2027 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1577 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 18920 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 175 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2185 جنيهًا، وارتفع إلى 2420 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2360 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة101 دولار، حيث بدأت الأوقية التعاملات عند مستوى 1832 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1933 دولارًا.