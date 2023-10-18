يحيي الفخراني أمام الشيوخ: المصري الأرض والعرض لديه متساويان لا يمكن التفريط فيهما

أشاد الفنان يحيى الفخراني، عضو مجلس الشيوخ، بما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في شأن الاستعداد للدفاع عن الأمن القومي المصري.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق.

الرئيس السيسي أسكت الأصوات

وقال: الرئيس السيسي أسكت الأصوات التي كانت تعترض على تسليح الجيش في أوقات سابقة.

وأكد أن كلمة الرئيس أثلجت صدري اليوم، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك قوة لردع العدو حولنا.

وأشار الفخراني، إلى أن المصري الأرض والعرض لديه متساويان، ولا يمكن التفريط فيهما، مستشهدا بأغنية "عواد باع أرضه"، موضحا أن عواد تعرض للمعايرة بسبب بيع الأرض.

ووجه يحيى الفخراني، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حكمته وقوته وبعد نظره في تسليح الجيش طالما حولنا أعداء وطامعون، قائلا: يجب أن يشعر من حولنا بقوتنا وقدرتنا.