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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الشيوخ عن تدمير المستشفيات بغزة: بربرية غير مسبوقة

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

قال المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ إن كل القوانين والمعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية تنص على أنه لا مساس بالمستشفيات أيا ما كانت جنسية من يعالج فيها أو ديانته.

إن شاء الله تزول هذه الغمة

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن ما حدث في المستشفى بربرية غير مسبوقة، قائلا: "إن شاء الله تزول هذه الغمة".

جاء ذلك تعقيبا على كلمة النائبة نيفين جورج، خلال الجلسة الطارئة للمجلس، حيث قالت: منذ الأزل لم نسمع عن استهداف مستشفى ولا يوجد مبرر ننذر مستشفى بالإخلاء، مستشفى المعمداني ضمن عدد قليل من المستشفيات التي تعمل في غزة، ويستقبل أعدادا كبيرة.

وأكدت أن الشعب المصري بادر بالتبرع بالدم، معلنة رفضها منع دخول المساعدات والإغاثات لأهالي غزة، واصفة ما يحدث بأنه إبادة جماعية.

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