عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: نلتف خلف الرئيس السيسي ونفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري

النائبة سها سعيد
النائبة سها سعيد

أكدت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشعب المصري يلتف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ويدعمه في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي المصري، ودعم القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء في فلسطين في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

وقالت "سعيد"، في كلمتها خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ مساء اليوم:  " إلى متى سنظل نسأل أين الضمير العالمي من المذابح والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وما يمارس الآن ضد الشعب الفلسطيني هو إبادة جماعية، فما لم تستطع القوى الغربية تنفيذه من خلال صفقة القرن وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، تنفذه من خلال الإبادة الجماعية لأهالينا في غزة، لحد امتى نفضل صامتين أمام هذه المجازر والقتل لشعب فلسطين".

وتابعت النائبة سها سعيد: "نلتف حول زعيم وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى ورأينا اليوم الشباب في العديد من المناطق والجامعات يستجيب للدعوات، نلتف خلفه ونفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن حماية الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي".

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للنظر فى تداعيات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية.

تأتى دعوة رئيس مجلس الشيوخ لعقد جلسة طارئة إعمالا لحكم اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تنص المادة 160 من اللائحة على: جلسات المجلس علنية ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهائها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مكالمات ورسائل دولية مجانية| إعلان عاجل من فودافون مصر بسبب أحداث غزة

عندي لك شاي وفطير.. بوتين يسخر من بايدن بعد تصريح صادم للرئيس الأمريكي

مصر تنتصر على إسرائيل في معركة غزة..السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر

إسرائيل تتراجع عن دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

تهديد على الملأ بشأن سيناء.. 8 رسائل حادة من السيسي للغرب وإسرائيل

الزمالك على صفيح ساخن| تمرد جديد بالفريق.. و"جوكر إماراتي" معروض على "الأبيض"

عميل مزدوج في مباراة سيمبا| استبعاد نجم الأهلي من اللقاء.. وظروف أسرية تصدم كولر

بعد اجتماع طارئ.. قرارات نارية لمجلس الأهلي تضامنا مع الشعب الفلسطيني

ترشيحاتنا

بنك الطعام المصري من رفح: مرابطون حتى الإغاثة

مسعفة فلسطينية تفاجأ بأمر صادم وهي تداوي المصابين| فيديو

اليوم الأول.. الهيئة الوطنية تبدأ فحص طلبات اعتراضات المرشحين في انتخابات الرئاسة

الرئيس السيسي ونظيره الجنوب أفريقي يؤكدان رفض الحصار الجماعي والتهجير لأهالي غزة

الاحتلال يجند مئات من جنود الاحتياط للمساعدة في معركة العلاقات العامة

الهيئة الوطنية تنتهي من استلام اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف حقيقة مخاطر البطاطس ذات البراعم

مفاجأة صادمة لجمهور الزمالك| هل سيرحل فتوح؟.. وهذا موقف العرض المقدم

بالصدفة.. فلسطينيون يوثقون لحظات قصفهما في أحد شوارع غزة

ماتيجي نشوف.. إطلالات هنا شيحة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

بخط يدها.. وصية طفلة فلسطينية في غزة تثير ضجة |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع بجنود بالذخيرة الحية بالمنطقة المركزية العسكرية

بـ4600 دولار.. محمد رمضان يثير الجدل بجاكيت يحمل شعار الماسونية.. اعرف الحقيقة

صور أقمار صناعية.. طلب عاجل من روسيا لإسرائيل بشأن مستشفى المعمداني «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ