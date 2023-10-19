محمد رياض يكشف عن أعماله الجديدة | خاص

كشف الفنان محمد رياض عن أعماله الجديدة خلال الفترة القادمة.

وقال في تصريحات لـ صدى البد:" لدي عمل مسرحي أستعد له حاليا بالإضافة إلى مسلسل تلفزيوني بدأنا تصويره، وأوعد الجمهور بأعمال رائعة دائما.

وكان قد استعاد الفنان محمد رياض ذكريات نصر حرب أكتوبر بمناسبة الذكرى الـ 50، مؤكدا أن هذا أهم انتصار في حياتنا بالعصر الحديث.

وقال في تصريحات لصدى البلد:" استطعنا أن نستعيد أرضنا وكرامتنا بكل بسالة، كما أن الفن كان متواجدا بقوة في تلك الفترة وله دور فعال، فالفن جسد الحرب من خلال الافلام والاغاني في فترة الحرب وما بعدها.

وكان قد أعرب الفنان محمد رياض عن سعادته الكبيرة بتوليه رئاسة لحنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وقال رياض في تصريحات لـ صدى البلد: "شرف لي أن أتواجد كرئيس لجنة تحكيم في مهرجان الإسكندرية العريق والدولي، ورغم أنها مسئولية كبيرة بالنسبة لي ولكن أنا أعتبرها تجربة ممتعة، خاصة وأنني أحب الأفلام القصيرة.