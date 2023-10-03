محمد رياض: رئاستي للجنة تحكيم الفيلم القصير بمهرجان الإسكندرية شرف

أعرب الفنان محمد رياض عن سعادته الكبيرة بتوليه رئاسة لحنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وقال رياض في تصريحات لـ صدى البلد: "شرف لي أن أتواجد كرئيس لجنة تحكيم في مهرجان الإسكندرية العريق والدولي، ورغم أنها مسئولية كبيرة بالنسبة لي ولكن أنا أعتبرها تجربة ممتعة، خاصة وأنني أحب الأفلام القصيرة.

وكانت ورشة إخراج سينمائي، قد أقيمت للمخرج الكبير على بدرخان، ضمن فعاليات الدورة 39 لـ مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، والمقرر لها أن تختتم فعالياتها في 5 أكتوبر المقبل.

ومن جهتهم، أشاد الشباب المشاركين، بالورشة، مؤكدين انهم استفادوا من الخبرات الكبيرة للمخرج علي بدرخان.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء، ورشة التصوير، المقامة ضمن فعاليات الدورة الـ 39 والتي يحاضر خلالها مدير التصوير الكبير الدكتور سمير فرج.

جدير بالذكر ان فعاليات الدورة الـ 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة انطلقت أمس الأول، الأحد، وأقيم حفل الافتتاح بمكتبة الاسكندرية علي أنغام أوبريت "لسه الأغاني ممكنه" وهو فكرة وإخراج محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى وبطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية وتصميم الاستعراض محمد ميزو فيديو وإضاءة محمد المأموني وأشعار د/ محمد مخيمر ومخرج منفذ / محمد طوسون ومكياج وملابس / مارينا مجدي .

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .