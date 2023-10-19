غير الباقي.. تناول هذا النوع من المكسرات يزيد الكالسيوم في الجسم

يحتوي اللوز على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، والتي تعتبر دهونًا "صحية" .

هذه الدهون مفيدة لقلبك لأنها يمكن أن تخفض نسبة الكولسترول السيئ وترفع نسبة الكولسترول الجيد .

فوائد اللوز

- منخفض في الكربوهيدرات

يحتوي اللوز على كربوهيدرات أقل قليلاً مقارنة بالمكسرات الأخرى ويعتبر خيارًا جيدًا للوجبات الخفيفة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات.

تحافظ الألياف الموجودة في اللوز على نسبة السكر في الدم أكثر استقرارًا، مما يقلل من خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم.

- نسبة عالية من الكالسيوم

بسبب محتواه العالي من الكالسيوم ، يمكن أن يدعم اللوز أيضًا صحة العظام والأسنان.

فإن حفنة من اللوز يمكن أن تساعد في الحفاظ على توازن نظامك الغذائي بمحتواه من الكالسيوم

بالإضافة إلى أنها تحتوي على المغنيسيوم والزنك وفيتامين K والمنغنيز، والتي يمكن أن تساهم في صحة العظام أيضًا.

- نسبة عالية من مضادات الأكسدة

اللوز مصدر جيد لمضادات الأكسدة،

بما في ذلك فيتامين E والفلافونويد .

التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي.

تناول حفنة من اللوز يوميًا يساعد في تقليل الالتهاب في الجسم.

كما ان اللوز معروف بشكل خاص بوفرة فيتامين E،

وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الدماغ من الإجهاد التأكسدي والالتهابات.