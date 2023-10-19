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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: نأمل في السماح بعبور المزيد من المساعدات لقطاع غزة

صدى البلد

عبر البيت الأبيض ، اليوم الأربعاء، أنه يأمل في السماح بدخول المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة.
 

وقال البيت الأبيض إن الشاحنات ستعبر إلى غزة في الأيام المقبلة ولكن الطريق بحاجة لبعض الإصلاح أولًا.

أصدر البيت الأبيض منذ قليل، بيانًا عاجلاً كشف فيه تفاصيل المباحثات التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال إنهما ناقشا التنسيق المستمر لتقديم المساعدة الإنسانية إلى غزة.

وأضاف البيان أن الرئيس السيسي وبايدن بحثا أيضًا آليات ضمان توزيع المساعدات لصالح السكان المدنيين، واتفقا  على العمل معا عن كثب لتشجيع استجابة دولية عاجلة وقوية لنداء الأمم المتحدة الإنساني.

وأوضح البيان أن الرئيس السيسي وبايدن اتفقا على الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، ومنع تصعيد الصراع، وتأدية الظروف لسلام دائم ودائم في المنطقة. أكد الزعيمان من جديد التزامهما بالشراكة الاستراتيجية الدائمة بين الولايات المتحدة ومصر.
 

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