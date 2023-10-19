نائب نقيب الصحفيين الفلسطيني: المشهد كارثي والوضع خطير

قال تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطيني أن المشهد كارثي والوضع خطير فبعد حادث قتلى المستشفى المعمداني ولم يتوقف القصف واستشهد العشرات واختفى أخرون تحت مبانيهم.

وأضاف الأسطل في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديده تقديم الإعلامية انجي أنور والمذاع عبر فضائيه etc أن كل الدلائل تشير أن قصف المستشفى المعمداني بسلاح امريكي ولكن بايدن أصر على الأخذ بالرواية الإسرائيلية على الرغم أن إسرائيل تراجعت عن تبنيها لقصف المستشفى المعمداني.



وأشار أن نتنياهو يأخذ الدعم من بايدن بدعم مباشر كامل من أمريكا في كل المجالات.

وأوضح أن لاول مرة في كل العمل الدبلوماسي يشارك رئيس دولة في مجلس حرب دولة أخرى وهذا يوضح مع من نحارب أمريكا وإسرائيل.

وندد بالجرائم الإسرائيلية تحت ضوء أخضر أمريكي وأن من يجب أن يتقدم للمحاكمة فهو الرئيس الامريكي بايدن.

وأضاف أن امريكا أخر دولة تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المدنيين.

وقال الأسطل أن إسرائيل قتلت ١٤ شهيد من الإعلاميين ودمرت أكثر من ٥٠ مؤسسة إعلامية وأنها أنهت كافة أشكال التغطية الإعلامية عن ما يحدث في غزة.

https://youtu.be/R8gIE34QJGs?si=zUnOvUbb5iA_UfSu