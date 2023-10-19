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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيبة في مستشفى شهداء الأقصى تبكي وتستغيث من عدد وفيات الأطفال بغزة

طبيبة تعمل في مستشفى
طبيبة تعمل في مستشفى شهداء الأقصى تبكي وتصرخ من بشاعة مناظر

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لطبيبة تعمل في مستشفى شهداء الأقصى، وهي تبكي وتصرخ لما تشهده من بشاعة المنظر من المصابين الاطفال والنساء والشباب والشيوخ بعد قصف مستشفى المعمداني.

 

طبيبة تعمل في مستشفى شهداء الأقصى تبكي وتصرخ من بشاعة مناظر المصابين

 

وظهرت الطبيبة بملابس عملها وهي تصرخ امام مستشفى شهداء الاقصي، وهي تقول : “الأطفال كتار.. ماتوا صغار.. مش ملاحقين احنا”.

 

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وكانت الطبيبة تبكي بحرقة على المصابين والموتى من الاطفال والنساء والشباب، وكبار السن، وأخذت تستنجد بالعالم العربي جراء أفعال قوات الأحتلال الإسرائيلي .

 

طبيبة تعمل في مستشفى شهداء الأقصى تبكي وتصرخ من بشاعة مناظر المصابين

 

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مجزرة جديدة بحق سكان قطاع غزة بعد إقدامها على قصف المستشفى المعمداني بحي الزيتون.

 

قصف مستشفى المعمداني 

 

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد أكثر من 3200 فلسطيني على الأقل، من بينهم ما يزيد على 500 سقطوا جراء قصف إسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 3200 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب ما يزيد على 11 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء جراء القصف المتواصل على قطاع غزة.

 

مستشفى المعمداني بغزة

 

وتسبب قصف إسرائيلي على مستشفى المعمداني، شرقي مدينة غزة، بسقوط 500 شهيد فلسطيني، على الأقل.

 

 فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إن مئات الأشخاص لا يزالون تحت الأنقاض، مما يعني أن حصيلة القصف مرشحة للارتفاع.

 

https://www.instagram.com/reel/CyjHFvBqDCx/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

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