حقوق إنسان النواب تستنكر بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة

استنكرت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب مجزرة القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمدانى بغزة مساء أمس الثلاثاء والذى راح ضحيتها حتى الان أكثر من 1000 قتيل من الأطفال و الاشخاص الابرياء العزل من الشيوخ والنساء والرجال الذين تم قتلهم بدم بارد والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

واعتبرت أن ما حدث جريمة من ابشع الجرائم في حق الإنسانية التي لن تمحى من ذاكرة التاريخ، ما حدث تجاوز مرحلة انتهاك أحكام القانون الدولي والإنساني بل هي جريمة إبادة للشعب الفلسطيني الأعزل والذى يندى لها الجبين.

وقالت اللجنة فى بيان صحفى لها ألم يأن الأوان لان يستيقظ المجتمع الدولى من ثباته العميق وإزالة راسهم من التراب وإيقاف تلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين العزل الذين كإنوه يحتمون بالمستشفى لمجرد ورود معلومات للجانب الإسرائيلي باحتمالية وجود أنفاق أسفل المستشفى تستخدم من قبل منظمة حماس.

وطالبت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس ألأمن بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تلك المجازر الدموية وتوفير أبسط أنواع الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والتوقف عن الانحياز الاعمي للكيان الصهيوني الإسرائيلي وتحكيم صوت الضمير الإنساني لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل .

وأكملت إن ذلك العنف والقتل الاعمى والتصعيد من الجانب الإسرائيلي لن يقابل إلا بمزيد من العنف والخسارة في الأرواح من قبل الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني . يجب تحكيم صوت العقل وأن يعود السلام والهدوء للمنطقة.

واختتمت:ومن هذا المنبر التشريعي العريق ، مجلس النواب المصري نوجّه رسالة إلى العالم ، أن ما يقوم به نتنياهو وجيش الاحتلال بغزة ، اصبح جريمة لابد أن تقدم الي المحكمة الجنائية الدولية والتي تختص بالتعامل مع اشد الجرائم خطورة موضوع اهتمام المجتمع الدولي بأسره ، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي تختص بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان .