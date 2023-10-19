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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بخرطوش.. قرار عاجل ضد 3 أشخاص تخلصوا من عاطل بالمرج

جثة
جثة

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس ٣ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخلص من عاطل لخلافات بينهم بالمرج.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وتكليف أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكان قد كشف رجال الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة العثور على جثة عاطل بالمرج وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة لخلافات بينهم .

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة عاطل بها إصابات متفرقة بالجسم وكذا رش خرطوش بدائرة القسم لحدوث مشاجرة بينه وبين 3 أشخاص .

بالفحص تم تحديد وضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات من ذات العيار وسلاح أبيض والمستخدمان فى إرتكاب الواقعة ، وإعترفوا بأنه أثناء سير إثنان منهم مُستقلان دراجة نارية بدائرة القسم قام المجنى عليه بمحاولة إستيقاف الدراجة مما أسفر عن الإصطدام بإحدى الفتيات حال سيرها وسقوطها أرضاً فقام الأهالى والمجنى عليه بالتعدى عليهما بالضرب .

وعقب علمهما بمكان تواجد المجنى عليه إستعنا بالمتهم الآخر وتوجهوا إليه وبحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء وكذا عصا خشبية "شومة" وقاموا بالتعدى على المجنى عليه بالضرب ثم قاموا بإطلاق عيار نارى محدثين إصابته والتى أودت بحياته ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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