عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيل عيسى: مخضوض من ردود الفعل على مسلسل ما تيجي نشوف|حوار خاص

الفنان نبيل عيسي
الفنان نبيل عيسي

يعرض حاليًا  مسلسل "ما تيجي نشوف " وهو ثاني قصة ضمن حكايات 55 مشكلة حب ، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ إنطلاقة عرضه ، بالرغم أثارة الجدل التى سببها إلى حد ما بسبب مناقشته لعدة مواضيع جريئة والخيانات المشتركة بين الأصدقاء .


ولذلك حرص موقع "صدي البلد" ، على إجراء حوار خاص مع الفنان نبيل عيسي بطل مسلسل ما تيجي نشوف ، ليكشف لنا عن تفاصيل  إختياره لدور علي ضمن أحداث المسلسل وردود الفعل القوية عن دوره التى تصدر الترند منذ إنطلاقة عرض أولي الحلقات ، وعن سبب شهرته الدائمة بتقديم أعمال ال Bad Boy..

ما هى كواليس إختيارك لدور علي فى مسلسل "ما تيجي نشوف" ؟

عندما قرأت الورق شعرت بأن الدور مميز جدًا بداية من تفاصيل الشخصية وفريق العمل وكتابة الدور ، وشعرت أنى سأنجح فى تقديم شخصية علي لأن جميع العوامل المشجعة لي متاحة.

هل شعرت بالخوف من تقديم مسلسل ما تيجي نشوف نظرًا لجرائة تفاصيله من القصة الذى يناقشها والخيانات المتعددة بين الأصدقاء؟

أحداث مسلسل ما تيجي نشوف حقيقية ويحدث مثلها بالفعل فيما يطلق عليه الساحل الشمالي الشرير ، وأنا لا أحبه ولاأحب السفر إليه مطلقًا أنا أحب العيش فقط فى الأماكن ذات الطبيعة الخلابة.

وما شعورك بردود فعل الجمهور والتفاعل القوي منذ إنطلاقة المسلسل؟

بالطبع سعيد للغاية من ردود الأفعال لأنى عندما أقرر أن أخوض تجربة فنية لا أفكر فيما قادم من ردود فعل ، لكني تفجأت من إشادة الجمهور وكلامه عن شخصية علي وبشكر ربنا على هذا النجاح وشخصية علي ستقدم الكثير من المفاجأت فى الحلقات القادمة.

بما أن المسلسل مكون فقط من 10 حلقات ، هل تعتقد أن الحلقات القصيرة ليست كافية للجمهور ولا تستطيع أن تؤدى رسالتها؟

بالطبع لا أنا أحب المسلسلات ذات الحلقات القصيرة جدًا وأفضلها عن غيرها ، لأن هذا يجعل القصة مضغوطة وقوية الأحداث ولا يوجد تتطويل بشكل غير مبرر ، وكل حلقة تجعل المشاهد متشوق للحلقة القادمة أكثر لأن الأحداث تكون سريعة. 

منذ انطلاقتك الفنية أشتهرت بتقديم أدوار الشاب اللعوب “Bad boy” هل هذا يرجع لحبك لهذه الشخصية أم هذه شخصيتك فى الواقع؟

شخصية الbad boy هى أبعد عن شخصيتي الواقعية لأبعد الحدود ، لكنى أشعر بأنى أجيد تقديمها بشكل جيد للجمهور ، لكنى دائمًا أحرص على أن أكون متنوع فى أدواري مثل ما قدمت فى مسلسل جميلة ، الغرفة 207 ، قصر النيل  وغيرهم من الأعمال التى قدمتها لكنى فى النهاية برجع لتقديم الbad boy من وقتًا لأخر .

ما الأدوار التى تحب أن تقدمها الفترة القادمة؟

أنا أحب الكوميديا بشكل كبير جدًا وأتمنى تقديمها دائمًا بعيد عن الدراما أو الترجيدي ، ولكنى أحرص دائمًا على أن أكون متنوع فى أدواري وبقدم الدور الذى أشعر اتجاهه أنه مميز ومختلف عن ما قدمته من قبل.

هل شعرت بالندم على أعمال قدمتها سابقًا خلال مشوارك الفني؟ 

بالتأكيد ندمت على أعمال قدمتها لكنى لم أنظر إلى الأمر بشكل سلبي ، لأنى أستفدت من جميع الأدوار التى قدمتها وأعتبرها أضافة محترمة لأرشيفي الفني وتجعلني أتعلم من أخطائي لأتجنبها فى الأعمال الجديدة وأطور من أدائي.

ما سبب غيابك عن السينما بالرغم أن بدايتك كانت من خلالها عندما قدمت فيلم يا أنا يا خالتى مع الفنان محمد هنيدي؟

أنا أحب السينما كثيرًا وبالفعل كنت سأخوض فيلمًا جديدًا العام الماضي مع المخرج شريف عرفة يدعى “بعد الجريمة” ، لكنه توقف وفيلم أخر أيضًا لم يكتمل ، ولكنى أشعر بأن السينما أختلفت كثيرًا عن قبل بسبب عدم وجود أفكار متنوعة  ، معلقًا: السينما حاليًا تحتوي فقط على أربع أنواع وهما أكشن أو دراما أو كوميدي أو ترجيدي.

ما الأعمال التى تحضر لها الفترة القادمة؟

حاليًا أنا فى مرحلة تحضير لمسلسل جديد سيشارك فى الماراثون الرمضاني القادم ، وهو مكون من 15 حلقة والدور جديد ومختلف تمامًا عن ما قدمته من أعمال سابقة.

فى ظل الأحداث المؤسفة التى يعيشها أهل فلسطين وتفاقم القضية الفلسطينية ، ما رسالة الدعم التى من الممكن أن تقدمها لهم؟

أشعر بالحزن الشديد لما أراه يوميًا من أحداث موجعة ، وأكثر ما يؤلمني هو مشاهدة الأطفال بهذا الوضع الموجع لأن ليس لهم ذنبًا ليعيشوا هذه المعاناة ، وأتمنى لهم النصر قريبًا ولا تتفاقم الأحداث أكثر من ذلك.

 

 

 

 

 

نبيل عيسى ما تيجي نشوف أبطال مسلسل الغرفة 207 55مشكلة حب جميلة مسلسل قصر النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن مباحثات بايدن والسيسي عن قطاع غزة

مصر تنتفض استجابةً لنداء السيسي.. عندما تكون مسافة السكة قولا وفعلا

بعد المعمداني.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفى القدس بغارات جوية

مصر تنتصر على إسرائيل في معركة غزة..السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر

بايدن: نتوقع دخول المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح يوم الجمعة

فيديو ثواني أعاده لعرش “فخر العرب”| هكذا علق رواد السوشيال ميديا عن محمد صلاح.. فهل نال الرضا؟!

الزمالك على صفيح ساخن| تمرد جديد بالفريق.. و"جوكر إماراتي" معروض على "الأبيض"

عنف لا يمكن تحمّله | 10 تصريحات لـ محمد صلاح عن غـزة

موضوعات متعلقة

نفس الجريمة من زمان.. هاني رمزي يتضامن مع القضية الفلسطينية

أحمد فهمي يتبرع بإيرادات مطاعمه لصالح ضحايا فلسطين

أبرزهم كريم عبد العزيز وعصام السقا.. فنانون يحولون صور البروفايل لعلم فلسطين

نقابة الفنانين السوريين تصدر بيانًا بشأن القضية الفلسطينية

خالد الصاوي: شعب فلسطين جبار واستثنائي

جومانا مراد عن القضية الفلسطينية: أصعب إحساس هو العجز

راندا عبد السلام برسالة غامضة: مش عايزة حد ينزلي حاجة

رانيا فريد شوقي: نفسي أشارك في عمل فني عن القضية الفلسطينية

ترشيحاتنا

صحراء النقب.. السيسي يكشف المستور ويفضح مخطط إسرائيل في سيناء

استشهاد العشرات في قصف إسرائيلي بمدينة رفح جنوب غزة

المحور تعتذر عن استكمال "90 دقيقة" بعد انهيار بسمة وهبة على الهواء|فيديو

دعاء لأهل فلسطين ونصرة الأقصى.. بـ 28 كلمة كن دعمًا لأخيك

اليوم.. آخر موعد للتقديم بدبلومات الدراسات العليا بحقوق عين شمس

الطرق والكباري تكشف موعد تشغيل الأتوبيس الترددي وتوقف مرور الميكروباص بالدائري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة في مستشفى شهداء الأقصى تبكي وتستغيث من عدد وفيات الأطفال بغزة

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت ضجة لـ حورية فرغلي

فيديو تضامن محمد صلاح مع غزة يحقق 50 مليون مشاهدة في ساعة

بعد استشهاد جميع أفراد عائلته.. فيديو يوثق ملازمة طائر لكتف طفل فلسطيني

فيديو

ما حدث كان صدمة.. مقطع فيديو مؤثر لطفل يروي كيف توفى أخيه

كلمات ترحيب.. قصة الروبوت رانيا مع زوار معرض جيتكس دبي "فيديوجراف"

فيديو لأطفال غزة وهم يغنون قبل استشهادهم يثير ضجة | فيديوجراف

بخط يدها.. وصية طفلة فلسطينية في غزة تثير ضجة |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ