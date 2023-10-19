نبيل عيسى: مخضوض من ردود الفعل على مسلسل ما تيجي نشوف|حوار خاص

يعرض حاليًا مسلسل "ما تيجي نشوف " وهو ثاني قصة ضمن حكايات 55 مشكلة حب ، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ إنطلاقة عرضه ، بالرغم أثارة الجدل التى سببها إلى حد ما بسبب مناقشته لعدة مواضيع جريئة والخيانات المشتركة بين الأصدقاء .



ولذلك حرص موقع "صدي البلد" ، على إجراء حوار خاص مع الفنان نبيل عيسي بطل مسلسل ما تيجي نشوف ، ليكشف لنا عن تفاصيل إختياره لدور علي ضمن أحداث المسلسل وردود الفعل القوية عن دوره التى تصدر الترند منذ إنطلاقة عرض أولي الحلقات ، وعن سبب شهرته الدائمة بتقديم أعمال ال Bad Boy..

ما هى كواليس إختيارك لدور علي فى مسلسل "ما تيجي نشوف" ؟

عندما قرأت الورق شعرت بأن الدور مميز جدًا بداية من تفاصيل الشخصية وفريق العمل وكتابة الدور ، وشعرت أنى سأنجح فى تقديم شخصية علي لأن جميع العوامل المشجعة لي متاحة.

هل شعرت بالخوف من تقديم مسلسل ما تيجي نشوف نظرًا لجرائة تفاصيله من القصة الذى يناقشها والخيانات المتعددة بين الأصدقاء؟

أحداث مسلسل ما تيجي نشوف حقيقية ويحدث مثلها بالفعل فيما يطلق عليه الساحل الشمالي الشرير ، وأنا لا أحبه ولاأحب السفر إليه مطلقًا أنا أحب العيش فقط فى الأماكن ذات الطبيعة الخلابة.

وما شعورك بردود فعل الجمهور والتفاعل القوي منذ إنطلاقة المسلسل؟

بالطبع سعيد للغاية من ردود الأفعال لأنى عندما أقرر أن أخوض تجربة فنية لا أفكر فيما قادم من ردود فعل ، لكني تفجأت من إشادة الجمهور وكلامه عن شخصية علي وبشكر ربنا على هذا النجاح وشخصية علي ستقدم الكثير من المفاجأت فى الحلقات القادمة.

بما أن المسلسل مكون فقط من 10 حلقات ، هل تعتقد أن الحلقات القصيرة ليست كافية للجمهور ولا تستطيع أن تؤدى رسالتها؟

بالطبع لا أنا أحب المسلسلات ذات الحلقات القصيرة جدًا وأفضلها عن غيرها ، لأن هذا يجعل القصة مضغوطة وقوية الأحداث ولا يوجد تتطويل بشكل غير مبرر ، وكل حلقة تجعل المشاهد متشوق للحلقة القادمة أكثر لأن الأحداث تكون سريعة.

منذ انطلاقتك الفنية أشتهرت بتقديم أدوار الشاب اللعوب “Bad boy” هل هذا يرجع لحبك لهذه الشخصية أم هذه شخصيتك فى الواقع؟

شخصية الbad boy هى أبعد عن شخصيتي الواقعية لأبعد الحدود ، لكنى أشعر بأنى أجيد تقديمها بشكل جيد للجمهور ، لكنى دائمًا أحرص على أن أكون متنوع فى أدواري مثل ما قدمت فى مسلسل جميلة ، الغرفة 207 ، قصر النيل وغيرهم من الأعمال التى قدمتها لكنى فى النهاية برجع لتقديم الbad boy من وقتًا لأخر .

ما الأدوار التى تحب أن تقدمها الفترة القادمة؟

أنا أحب الكوميديا بشكل كبير جدًا وأتمنى تقديمها دائمًا بعيد عن الدراما أو الترجيدي ، ولكنى أحرص دائمًا على أن أكون متنوع فى أدواري وبقدم الدور الذى أشعر اتجاهه أنه مميز ومختلف عن ما قدمته من قبل.

هل شعرت بالندم على أعمال قدمتها سابقًا خلال مشوارك الفني؟

بالتأكيد ندمت على أعمال قدمتها لكنى لم أنظر إلى الأمر بشكل سلبي ، لأنى أستفدت من جميع الأدوار التى قدمتها وأعتبرها أضافة محترمة لأرشيفي الفني وتجعلني أتعلم من أخطائي لأتجنبها فى الأعمال الجديدة وأطور من أدائي.

ما سبب غيابك عن السينما بالرغم أن بدايتك كانت من خلالها عندما قدمت فيلم يا أنا يا خالتى مع الفنان محمد هنيدي؟

أنا أحب السينما كثيرًا وبالفعل كنت سأخوض فيلمًا جديدًا العام الماضي مع المخرج شريف عرفة يدعى “بعد الجريمة” ، لكنه توقف وفيلم أخر أيضًا لم يكتمل ، ولكنى أشعر بأن السينما أختلفت كثيرًا عن قبل بسبب عدم وجود أفكار متنوعة ، معلقًا: السينما حاليًا تحتوي فقط على أربع أنواع وهما أكشن أو دراما أو كوميدي أو ترجيدي.

ما الأعمال التى تحضر لها الفترة القادمة؟

حاليًا أنا فى مرحلة تحضير لمسلسل جديد سيشارك فى الماراثون الرمضاني القادم ، وهو مكون من 15 حلقة والدور جديد ومختلف تمامًا عن ما قدمته من أعمال سابقة.

فى ظل الأحداث المؤسفة التى يعيشها أهل فلسطين وتفاقم القضية الفلسطينية ، ما رسالة الدعم التى من الممكن أن تقدمها لهم؟

أشعر بالحزن الشديد لما أراه يوميًا من أحداث موجعة ، وأكثر ما يؤلمني هو مشاهدة الأطفال بهذا الوضع الموجع لأن ليس لهم ذنبًا ليعيشوا هذه المعاناة ، وأتمنى لهم النصر قريبًا ولا تتفاقم الأحداث أكثر من ذلك.