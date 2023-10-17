نبيل عيسى عن أحداث مسلسل «ما تيجي نشوف»: موجود زيها كتير| خاص

أعرب الفنان نبيل عيسى عن سعادته بتقديم دور علي ضمن أحداث مسلسل “ما تيجي نشوف”، الذى يعرض حاليًا.

وقال الفنان نبيل عيسى، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الذى شجعه لتقديم دورعلي هو شعوره بأن الدور مختلف ومميز وشعر بكيمياء مع فريق العمل.

وعن تقديمه دور الـ bad boy، قال نبيل عيسي أن علي لا يعتبر شابا لعوبا وبقية الأحداث والحلقات ستكشف للجمهور حقيقته، وهو فى المطلق لا يتعمد ذلك، بل يشعر بأنه يجيد هذه الأدوار عن غيرها بالرغم من نجاح بقية أدواره التى قدمها مؤخرًا فى مسلسلي “جميلة” و"الغرفة 207".

وعن احتمالية إنتقاد مسلسل “ما تيجي نشوف”، نظرًا لاحتوائه على أفكار متحررة وخيانات متعددة، قال نبيل عيسى إن هذه الحالات بالفعل متواجدة بكثرة، وعلق مازحًا: "بيحصل زي كده وموجود بس فى الساحل الشمالي الشرير، وأنا مش بحب الساحل ولا بروحه".

مسلسل “ما تيجي نشوف”:

وتعرض حاليًا حكاية “ما تيجي نشوف”، ضمن حكايات المسلسل المأخوذ عن كتاب “55 مشكلة حب” للدكتور مصطفى محمود، على شبكة قنوات on، ويضم العمل كلا من: الفنان نبيل عيسى، وهنا شيحة، وأحمد جمال سعيد، وملك قورة، وإسلام جمال، ونهى عابدين، وطارق صبري، وعمر ممدوح، وراندا عبد السلام، وغيرهم، وأشرف على كتابة العمل عمرو محمود ياسين، ومحمد الخبيري.

مسلسل “جميلة”:

وقد حقق الفنان نبيل عيسى نجاحًا كبيرًا في مسلسل جميلة مع النجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية.

ومسلسل جميلة من بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، و من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.