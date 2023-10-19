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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم بني سويف: نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في جميع القرارات

صدى البلد

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وقف محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف مع طالبات مدرسة الشهيد محمد عبدالله حسين الفنية بنات التابعة لإدارة الواسطى التعليمية بحضور نبيل محمد حسن مدير الإدارة  دقيقة حداد على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق وذلك تعبيراً عن تضامن الطلاب مع القضية الفلسطينية.

 

وأكد أن جميع العاملين في قطاع التعليم طلابا ومعلمين يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كافة القرارات التي تتخذها حفاظاً على السيادة المصرية والحقوق المشروعة للشعب المصري الشقيق.


ووجه بتخصيص فقرة بالإذاعة المدرسية بالتوعية بالقضية الفلسطينية، وحرص وكيل الوزارة خلال زيارته للمدرسة على تفقد حجرات الدراسة والأنشطة وخلال لقائه بالطالبات تبادل معهم أطراف الحديث والحوار مستمعا لارائهم حول الدروس المستفادة من نصر أكتوبر المجيد الذي سيظل علامة فارقة في تاريخ العسكرية المصرية وأبرز المشروعات القومية التي تنفذها الدولة والتي تعد من ثمار نصر أكتوبر المجيد.


وأشار وكيل الوزارة إلى أن جميع المدارس بمختلف الإدارات التعليمية وقفت دقيقة حداد على أرواح الشهداء واشتملت الإذاعة المدرسية على فقرات توعية بالقضية الفلسطينية ودور مصر في الوقوف مع القضية الفلسطينية.

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