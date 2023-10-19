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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق أكبر حملتين للتبرع بالدم لضحايا غزة بجامعتي قناة السويس والإسماعيلية الجديدة

مسيرة تضامنية
مسيرة تضامنية

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة للسويس، أن الجامعة شرعت في إطلاق أكبر حملتين للتبرع بالدم بين طلابها وأهالي إقليم القناة وسيناء لمصابي وجرحى غزة في مدينة الإسماعيلية وفي جامعة والإسماعيلية الجديدة بسيناء.

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ونظمت جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور وبمشاركة نواب رئيس الجامعة وعمداء بعض الكليات وطلابها مسيرة حاشدة ووقفة تضامنية مع أهالى غزة، تعبيراً عن وقوفهم خلف الرئيس السيسي الذي أعلن موقف مصر من القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في غزة.

وأيدت المسيرة تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تمثل واقع مصر الرائد في الأمة العربية ومسئوليتها التي تحملتها عبر تاريخها تجاه الشعوب العربية وتجاه قضية فلسطين بصفة خاصة.

شارك في الوقفة التضامنية منتسبو جامعة قناة السويس وممثلوها وأطياف متعددة وأعداد كبيرة من مختلف فئات الشعب المصري، وجابت عددا من الشوارع  وردد الطلاب والطالبات المشاركون بالمسيرة الهتافات المنددة بالقصف الإسرائيلى لغزة، والتي عبرت عن غضبهم الجارف تجاه ما يحدث، والمطالبة بوقف العدوان ضد المدنيين والأطفال العزل.

وأعرب رئيس جامعة قناة السويس وطلاب وطالبات الجامعة عن فخرهم بموقف مصر المتمثل في موقف الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي من مساندة أهالى فلسطين والقضية الفلسطينة، واستعداد شباب مصر وشعبها أن يقدموا المساعدة لأهلنا في غزة خلال ساعات معدودة بداية من تقديم دمهم للمصابين والجرحى تنفيذاً لتعليمات رئيس مصر قائد الوطن.

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