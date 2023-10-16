3000 متر| افتتاح أعمال رفع كفاءة وصيانة مبنى إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية

قام اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بافتتاح أعمال رفع الكفاءة والصيانة لمبنى إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، وذلك في ضوء احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، محمد عبد الكريم مدير إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتبلغ مساحة المبنى الإجمالية حوالي 3010 متر مربع ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق بسعة ٣٤ مكتبًا.

تم رفع كفاءة المبنى بالكامل وتزويده بنظام إطفاء الحرائق، بتكلفة إجمالية تجاوزت ٣ مليون جنيهًا.

وأكد محافظ الإسماعيلية على اهتمام المحافظة بإنشاء وصيانة ورفع كفاءة المنشآت التعليمية بالإسماعيلية؛ دعمًا للعملية التعليمية، مشيرًا إلى ما تشهده المحافظة من تنمية شاملة في كافة المناحي ومنهم قطاع التربية والتعليم.

وتحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في ١٦أكتوبر، وهي ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني حيث خرجت مظاهرات لطلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية (السادات حاليًا) نتيجة إلغاء معاهدة ١٩٣٦، ضد معسكرات الإنجليز عام ١٩٥١م.

ففي ١٦ أكتوبر ١٩٥١ اندلعت المظاهرات في الإسماعيلية للمطالبة برحيل الاحتلال الإنجليزي بعد إلغاء معاهدات ١٩٣٦، حيث خرج طلاب المدرسة الثانوية بالإسماعيلية وانضم إليهم عددًا من عمال مصنع الكوكاكولا وعمال السكة الحديد، وتم حرق مول النافي "الجمعية التعاونية البحرية للإنجليز" تعبيرًا عن الغضب الشعبي.