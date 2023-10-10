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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بطريق الإسماعيلية السويس

الحادث
الحادث

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس أمام قرية فنارة دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 

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وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن  الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس أمام قرية فنارة دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية. 


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث كما تم الدفع ب4سيارات أسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة كلا من محمد عبدالله جابر 34 عام مقيم المنوفية وحمدى سعيد صبحى 32 عام مقيم سوهاج وعلاء على عبدالعزيز 30 عام  مقيم بولاق الدكرور القاهرة وعبدالحميد سيد عبدالحميد 45 عام مقيم السعيدية مركز فايد وأحمد جابر أحمد 25 عام مقيم الإسكندرية. 
تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 
 

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

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