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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسماعيلية تستعد لفصل الشتاء وهطول الأمطار والسيول

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة

وجه محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة، بالاستعداد المبكر لفصل الشتاء وهطول الأمطار والسيول، خاصة في ظل التغيرات المناخية وزيادة كمية الأمطار المتوقع سقوطها العام الحالي.


وذكرت المحافظة -في بيان اليوم الاثنين- أن المحافظ عقد اجتماعا موسعا مع القيادات المحلية لمراجعة خطة المحافظة في التعامل الفوري والسريع مع أي أزمة طارئة تواجه المحافظة بالإضافة إلى مناقشة خطة الاستعداد المبكر لفصل الشتاء.


وأوضح البيان أنه تم -خلال الاجتماع- عرض ومناقشة استعدادات المحافظة للتغيرات المناخية وفصل الشتاء وهطول الأمطار والسيول مع تحديد ومعالجة بؤر تجمعات مياه الأمطار خلال فصل الشتاء الماضي، حيث تم إنشاء ألفي غرفة تفتيش لصرف مياه الأمطار خلال آخر عامين، إلى جانب إنشاء بيارات وتغيير خطوط صرف الأمطار وتطهير البالوعات بشكل دوري.


وأكد أنه تم إعداد خطة لانتشار وتمركز معدات الشركة ومعدات المحافظة والمراكز والمدن ومديرية الري ومرفق المياه التابع لهيئة قناة السويس وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية في حال مواجهة السيول والأمطار، بالإضافة إلى تطهير كافة مجاري صرف الأمطار بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة وفق خطة زمنية محددة وضعت مسبقًا مع الوضع في الاعتبار رفع المخلفات بتلك المواقع.


وكلف المحافظ خلال الاجتماع بتشكيل لجنة مشتركة بين مديرية الري وشبكة الطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة للمرور على كافة المخرات والتأكد من تطهيرها وعدم وجود أية إشغالات على حرم الترع وفي حال وجود أي إشغالات يتم إزالتها فورا مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمدة الإنارة والتأكد من سلامتها وعزلها في بداية فصل الشتاء وهطول الأمطار.


كما وجه بتركيب أجهزة وأجراس الإنذار المبكر بكافة المنشآت التابعة لمحافظة الإسماعيلية في حال حدوث أزمة أو حرائق، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات السلامة العامة للمنشآت والمدارس وتخصيص العمالة المدربة من العاملين بالمنشأة وتدريبهم وتقسيم العمل بينهم لفرق إنذار وإنقاذ وإخلاء وإطفاء على مدار 24 ساعة.


وكلف المحافظ بتركيب نظام مراقبة الرادار على طول الطريق الدائري خلال 48 ساعة حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين من خطورة السرعة الزائدة للمركبات وذلك عقب تطوير ورفع كفاءة الطريق وإزالة المطبات الصناعية لتسهيل وتيسير حركة المرور.

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