رئيس جامعة حلوان: نضع خطة تطوير لتعديل مسار التعليم لتلبية مستلزمات الدولة

قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بزيارة لكلية التكنولوجيا والتعليم، وكان في استقباله الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.

وخلال اجتماع رئيس جامعة حلوان، الذي تم بحضور وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأمين الكلية والإداريين، قدم نبذة مختصرة عن حضور فعاليات حكاية وطن برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاء الرئيس مع المجلس الأعلي للجامعات، مؤكدا على العديد من النقاط وأهمها تسويق الجامعات، والتأكيد على ضرورة دعم المبدعين والمبتكرين، و الاهتمام بالتخصصات الجديدة مثل الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وفي نفس السياق أشار الدكتور السيد قنديل إلى أن الجامعة تعتبر صورة مصغرة من الدولة فلابد ان تكون مميزة وعلي مستوي عالٍ من الكفاءة، لذا وجب وضع خطة تطوير محكمة لتعديل مسار التعليم الجامعي بما يفي بمستلزمات الدولة، وتم التركيز فيها على تطوير البنية التحتية، والعمل على تقليل الإنفاق قدر المستطاع، واعتماد الجامعة على الصيانة الذاتية من خلال الورش بالجامعة، كما حرصت الجامعة على زيادة عدد الطلاب الوافدين، اذا يجب الاهتمام بالكليات والمادة العلمية، وتحديث اللوائح.

كما أشار أيضا إلى حرص الجامعة على توفير رعاية صحية شاملة من خلال كارت التأمين الصحي لاعضاء هيئة التدريس والعاملين، وكذلك إثابة كل مجتهد على أعمالهم المتميزة.

