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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. طلاب الجامعات المصرية ينتفضون لدعم القضية الفلسطينية ورفض العدوان الإسرائيلى.. اليوم.. آخر موعد للتقديم بدبلومات الدراسات العليا بحقوق عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

التسجيل بالبرنامج التدريبي للنشر الدولي بجامعة حلوان عبر هذا.. الرابط

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للباحثين و طلاب الدراسات العليا  وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، و الطلاب بهدف  تنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك  بالتعاون بين المراكز التدريبية بالجامعة  و مع الكيانات المختلفة بها كلٌ وفق تخصصه.

 

الكتب الإلكترونية بآداب عين شمس متاحة الآن

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن تعليمات  للطلاب
بشأن الكتب الإلكترونية لمقررات المستويات الثالث والخامس والسابع للعام الجامعي 2023/2024 مؤكدة ان الكتب الالكترونية متاحة الآن على منصة التعلم الإلكتروني لكلية الآداب (ASU2Learn).


آخر موعد السبت.. فرصة لتقديم طلبات التسجيل على منصة "ادرس في مصر"

أعلنت إدارة الوافدين عن آليات تحويل دراسة الطلاب الوافدين من جامعات غير مصرية الى مؤسسات التعليم العالي المصرية:


جامعة القاهرة تنظم أنشطة رياضية جماعية للطلاب |تفاصيل

أعلنت إدارة رعاية الشباب كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن الأنشطة الرياضية الجماعية بالكلية خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

 

طلاب الجامعات المصرية ينتفضون لدعم القضية الفلسطينية ورفض العدوان الإسرائيلى

تظاهرات غاضبة من قبل طلاب الجامعات المصرية احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، في مسيرات داعمة للقضية الفلسطينية ورافضة للعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.

 

اليوم.. آخر موعد للتقديم بدبلومات الدراسات العليا بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، فتح باب التقديم بدبلومات الدراسات العليا للطلاب عبر موقع UMS للفصل الدراسى الأول للعام الأكاديمي 2023/2024.

 

تعاون بين جامعة طنطا ومديريتي التربية والتعليم والشباب بالغربية لاكتشاف الموهوبين رياضيا

وقع رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، اتفافية تعاون مع مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة بمحافظة الغربية؛ تنفيذا للمشروع القومي لاكتشاف الطلاب الموهوبين رياضياً، بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور محمود سليم، ومدير مديرية التربية والتعليم بالغربية المهندس ناصر حسن، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية يسرى الديب.

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