اليوم.. آخر موعد للتقديم بدبلومات الدراسات العليا بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، فتح باب التقديم بدبلومات الدراسات العليا للطلاب عبر موقع UMS للفصل الدراسى الأول للعام الأكاديمي 2023/2024.



دبلومات الدراسات العليا

وأشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس، إلى أن اخر موعد لغلق باب تسجيل التقديم بدلومات الدراسات العليا بالكلية إلي نهاية اليوم الخميس الموافق 19 أكتوبر وذلك إلكترونيا، عبر موقع UMS.

وأوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن شروط التسجيل بدبلومات الدراسات العليا

أولاً : الطلاب المصريين :

أصل شهادة الليسانس (بتقدير عام جيد على الأقل) .

أصل شهادة الدبلوم في حالة الحصول على دبلوم سابق .

أصل شهادة الميلاد الرقم القومي (كمبيوتر) .

صورة البطاقة الشخصية سارية .

3 صور شخصية 4 × 6 .

سداد المصروفات الدراسية عن العام الجامعي .

موافقة جهة العمل بالنسبة لضباط الشرطة .

ثانياً : الطلاب الوافدين :

أصل المؤهل مصدق من الخارجية المصرية (بتقدير عام جيد على الأقل) .

شهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات .

أصل شهادة الميلاد مصدقة من الخارجية المصرية .

عدد 2 صورة من جواز السفر كاملاً (من الجلدة للجلدة) ويكون سارياً .

عدد 6 صور شخصية 4 × 6 .

خطاب السفارة بالنسبة للدارسين على منحة أو على حساب السفارة موجه لعميد كلية الحقوق عين شمس مبين به جهة التمويل وأسم الدبلوم التي سوف يتقدم بها .

يتم التقديم إلكترونياً من خلال الرابط الالكتروني https://admission.study-egypt.gov.eg أو أدرس في مصر .

وكان قد عقد مجلس كلية الحقوق جامعة عين شمس، اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور محمد صافى ، عميد الكلية، وحضور السادة الوكلاء وأعضاء المجلس .

وقد افتتح عميد الكلية الجلسة مرحبا بالسادة الأعضاء، ومهنئا بالعام الجامعى الجديد، ورحب بالأعضاء الخمسة الذين انضموا للمجلس بالانتخاب، وهم الدكتور حمدى عبد الرحمن، والدكتور حسام الدين الأهوانى، والدكتور محمد المرسى زهرة، والدكتور السيد نايل، والدكتور جميل عبد الباقى.

ثم رحب عميد الكلية بالمستشار مسعد عبد المقصود ، رئيس هيئة قضايا الدولة، كعضو جديد بمجلس الكلية مؤكدا اعتزاز الكلية به كأحد خريجيها النابهين البارزين، ومضيفا بأن خبرته القانونية الواسعة سوف تثرى المناقشات، وتسهم فى إيجاد حلول عملية للموضوعات التى تطرح على المجلس.

كما رحب عميد الكلية بالمستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول لمجلس النواب، وعضو مجلس الكلية للعام الثالث على التوالى، وشكره على مساندته للكلية ، ودعم مشروعات التطوير بها.

وأحاط عميد الكلية أعضاء مجلس الكلية علما بأهم الأحداث التى دارت بالكلية ما بين اجتماعى المجلس، ومنها الزيارة المرتقبة لفريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الجامعى والاعتماد، واستعدادات الكلية لاستقبالها، وإعلان مجلة الكلية ضمن أفضل مائة مجلة عربية، وشراكة الكلية الناجحة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى، وموافقة مجلس الجامعة على البرامج الدراسية الجديدة المقدمة من الكلية.