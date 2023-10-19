أبوالعينين: أحيي موقف مصر وأفوض الرئيس في كل ما يقوم به لحماية سيناء| شاهد

أبو العينين خلال الجلسة الطارئة للنواب:

لا تنازل عن أرض مصر ولا تهاون في حق الشعب الفلسطيني ولا تصفية لقضيته

أحيّي كل قطرة دم أزهقت في سيناء.. و105 ملايين مواطن مستعدون للذهاب إليها

أعرب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن دعمه وتفويضه للرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية الأمن القومي المصري وسيناء، ومنع تصفية القضية الفلسطينية، قائلاً: "لا تصفية ولا تنازل ولا تهاون عن شبر من أرض سيناء، ولا تصفية للقضية الفلسطينية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية اتصالاً بالأزمة التي تشهدها المنطقة بسبب القضية الفلسطينية.

وأضاف "أبوالعينين"، أن القضية منعطف خطير وأقول لضمير وعقول العالم، إنه لا حل إلا برحيل الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية.

وقال وكيل مجلس النواب: "أُحيي كل قطرة دم أزهقت في سيناء.. و105 ملايين مواطن مستعدون للذهاب إليها"، متابعًا: "تحية للشعب الذي خرج يصول ويجول في الميادين للتعبير عن تفويضه للقيادة السياسية في حماية أمنها القومية والوقوف أمام مُخطط التهجير".

واختتم «أبو العينين» كلمته مُستحضرًا قول الشاعر: "كـم بغـت دولـة عليّ وجــارت، ثم زالت وتلك عقبى التعـدى".