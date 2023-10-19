الآلاف من طلاب جامعة أسيوط ينظمون مسيرة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.. فيديو

نظم الآلاف من طلاب جامعة أسيوط مسيرة حاشدة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني داعمين تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حول رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء ودعم القضية الفلسطينية.
وحمل الطلاب علم فلسطين ومصر ولافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وقتل الأطفال والنساء والشيوخ داخل مستشفي المعمداني في غزة في قصف وحشي راح ضحيته مئات الأهالي والأطفال.
وردد المواطنين هتافات " لا لا للتهجير " ، و " تسقط تسقط إسرائيل " ، و كتف في كتف مع فلسطين " ، و " أول مطلب للجماهير .. طرد سفارة وسحب سفير "
خرجت المسيرة من أمام المبنى الإداري للجامعة وجابت الحرم الجامعي ، فيما أغلقت إدارة الجامعة بوابات الحرم الجامعي لمنع خروج المسيرة خارج الجامعة ولكن نجح المئات من الطلاب من فتح بوابة الجامعة بشارع الترعة الإبراهيمية وانطلقت مسيرة إلى ميدان عمر مكرم ومنها إلى شارع يسري راغب وعادت المسيرة وسط هتافات للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واتجهت المسيرة إلى شارع المكتبات .