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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب الجامعات بأسوان ينظمون مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى

شباب أسوان
شباب أسوان

خرج العشرات من شباب الجامعات، فى مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى، ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى وسقوط الشهداء خاصة بعد مجازر مستشفى المعمدانى.

 

وهتف الشباب المشارك فى الاحتجاجات، ضد الانتهاكات الإسرائيلية قائلين: "يا ابن عمى ويا ابن خالى الدم العربى لسه غالى" و"من الفرات لنهر النيل بنعاديكى يا إسرائيل" و"بنعاديكى يا إسرائيل بنكررها جيل ورا جيل".

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فلسطين 

وشملت الهتافات تضامن مع شعب فلسطين: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى" و"يا فلسطين يا فلسطين حقك راجع مش ناسيين".

 

وطالب المشاركون فى المسيرة التضامنية برفض فكرة التهجير من غزة وترك أرضهم لليهود. 

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