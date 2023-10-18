الكل يتضامن مع ضحايا غزة الأبرياء.. هتافات بميادين أسوان دعما للرئيس السيسي

التضامن مع الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء شعار رفعته محافظات مصر، ودعماً للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أعلن الحداد 3 أيام فى هذا الشأن.

ونستعرض عبر منصة " صدى البلد " تضامن أهالى أسوان مع هؤلاء الأبرياء.. فعلى نغمات أغنيات "أنا دمي فلسطيني".. وهتافات وطنية، شهد ميدان محطة أسوان مساء الأربعاء تجمهر الآلاف من المواطنين عند الميدان ليعلنوا دعمهم وتضامنهم مع القضية الفلسطينية، ورفضهم كافة الأفعال الشنيعة التي يفعلها العدو الإسرائيلي معهم والتي أسفرت عن استشهاد وإصابات لأعداد هائلة من أهالينا في غزة.

تضامن

تضامن أهالى أسوان دعماً للرئيس السيسى

وحرص الشباب على رفع أعلام دولة فلسطين لترفرف في الميدان وليعلنوا تأييدهم ودعمهم للقضية الفلسطينية وأن فلسطين أرض عربية حرة، بالإضافة إلى تشغيل أغنيات وطنية وسط الهتافات أبرزها "على عهدي على ديني".

كما شهد ميدان محطة أسوان ترديد عبارات لدعم القضية الفلسطينية وأهالي غزة، والتي من أبرزها "يا فلسطيني يا فلسطيني أرضك أرضي ودينك ديني، وبالروح والدم نفديكي يا فلسطين، ياللي ساكت ساكت ليه بعت قضيتك ولا إيه"، وغيرها من العبارات الوطنية التي تعبر عن الدعم الكبير لأهالي غزة وفلسطين العربية.

جدير بالذكر أن مجمع محاكم أسوان، شهد مساء اليوم الأربعاء، تجمع عدد كبير من المحامين أمام باب المبنى المطل على شارع كورنيش النيل، وذلك لدعم القضية الفلسطينية.

جهود

وحرص العديد من محامي أسوان على حمل أعلام دولة فلسطين أثناء تجمعهم أمام مجمع المحاكم، بجانب ترديد العبارات التي تدعم القضية الفلسطينية.

جاء ذلك فى أجواء وطنية كبيرة ليعلنوا فيها دعمهم للقضية الفلسطينية، ومشاعرهم المليئة بالحزن والأسى حول المجزرة التي وقعت مع الأخوة الفلسطينيين، حيث أن جيش العدو الإسرائيلي تجرد فيها من كل المشاعر الإنسانية.

فيما قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إلغاء جميع الفعاليات والمظاهر الاحتفالية المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى والتي يشهدها الآلاف من السائحين مطلع الأسبوع القادم.

وجاء ذلك تضامنًا مع الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء.

كما أعطى محافظ أسوان توجيهاته برفع درجة الاستعداد لاستقبال وتأمين الأفواج السياحية الوافدة لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس، وخاصة في قطاعات الصحة والإسعاف والمحليات والتموين والسياحة والآثار وغيرها لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للسائحين والزائرين.