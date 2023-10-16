عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يلتقى بوفد من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفداً من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التى يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ، بحضور العميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى والمشرف العام على الاستثمار وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الإستفادة من المبادرة فى النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة .

وأكد اللواء أشرف عطية على الدعم الكامل الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لجميع المبادرات التى تعمل على توطين الصناعات الإستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها .

رئيس جامعة أسوان يهنئ أوائل الخريجين عقب تكريمهم من الرئيس السيسي

محافظ أسوان يتفقد الأسواق والمجمعات لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

مبادرة ابدأ

وأعرب عن ترحيبه بأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" ، وتعاون المحافظة مع هذه الجهود المخلصة لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الإستثمار بهدف دفع عجلة الإقتصاد والتنمية وتذليل كافة العقبات التى تواجه أصحاب المشروعات الصناعية ، كما إستعرض المحافظ أبرز المناطق الصناعية بالمحافظة والجهود التى يتم تنفيذها لتطويرها ورفع كفاءتها .

وقام أعضاء المبادرة الوطنية " ابدأ " بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية بالعلاقى للوقوف على المشكلات والمطالب والإحتياجات للتمهيد لتلبيتها بالتنسيق مع الجهات المختصة .

وتستهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، التى أطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022، تعزيز دور القطاع الخاص فى تطوير الصناعة المصرية ، وتوطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الإستيرادية ، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات ، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة .

وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية ، وإلتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الإقتصادى والإجتماعى المستدام ، وتوفير حلول الطاقة النظيفة ، والإبتكار فى المجال الصناعى وذلك من خلال العمل على 3 محاور ، وهى محور المشروعات الكبرى ، ومحور دعم الصناعات ، ومحور البحث والتطوير والتدريب .

أسوان تشهد تنظيم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة

جامعة أسوان ضمن أفضل 2% من علماء العالم فى قائمة ستانفورد

جهود 

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد أستقبل بالدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد ، والدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور الأمير التلوانى المدير التنفيذي للهيئة.

والدكتور إيهاب حنفى مدير فرع أسوان ، بالإضافة إلى الوفد المرافق له وذلك فى إطار الإستعدادات لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

الرئيس الإيراني: الوضع في غزة ينذر باتساع نطاق الحرب إلى سائر الجبهات

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

بعد تفاعلها مع إسرائيلية ..صور جمعت كارلا وزوجها هيثم سعيد

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة أسوان يهنئ أوائل الخريجين عقب تكريمهم من الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

بدء المناورات.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاجتياح قطاع غزة بريا

أحمد موسى: بي بي سي تحقق مع صحفيين لمواقفهم من حرب غزة

الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة ينذر بكارثة

ماذا بعد.. الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

الخارجية الروسية: إسرائيل تقوم بعمليات عشوائية.. وسكان غزة في حالة كارثية

تهجير قسري.. تحذير عاجل من جيش الاحتلال لسكان هذه المناطق في غزة بالإجلاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكي يتلقي مخالفة مرورية بـ1.4 مليون دولار.. ما القصة؟

طبيب يفجر مفاجأة عن سبب زيادة الإصابة بالربو والحساسية الصدرية

بعيداً عن الضجيج.. أول رد من أسرة محمد صلاح على التبرع لـ غزة

بمساعدة كنغر.. رجل أجنبي ينقذ حيوانه الأليف من الغرق بأستراليا.. فيديو

فيديو

احجزوا لي مكان جنبكم.. بعد 23 عاما على استشهاد ابنه والد محمد الدرة يودع أشقاءه

رقم صادم.. فارق العمر بين مجدي الهواري وزوجته دنيا عبد المعبود

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

المواعيد والشروط .. كل ما تريد معرفته عن التقديم للحج 2024 | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ