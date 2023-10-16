رئيس جامعة أسوان يهنئ أوائل الخريجين عقب تكريمهم من الرئيس السيسي

هنأ الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان الطلاب المكرمين من أوائل الخريجين من مختلف كليات الجامعة ، وخريجة كلية التربية النوعية الطالبة رؤى محمد عبد الحميد الأولي علي كلية التربية النوعية جامعة أسوان لترشيحها ضمن أوائل خريجي الجامعات المصرية وذلك بمناسبةتكريمهم من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك ضمن فعاليات احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد بالأكاديمية الحربية في احتفال مهيب قدمت فيه الكليات العسكرية عرضا رائعا يليق بالقوات المسلحة المصرية الباسلة وذلك بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونخبة من رجال القوات المسلحة والدولة.

وقال الدكتور أيمن عثمان بأن الجامعة أصبحت مصدر فخر واعتزاز لنا بعد الطفرة التي شهدتها مؤخرا مُعربًا عن أمله في أن تصبح جامعة أسوان في مصاف أفضل جامعات العالم ، مضيفاً بأن إدارة الجامعة تعمل دائما علي الارتقاء بمستوى الطلاب العلمي والبحثي ، والعمل علي زيادة مشاركة الطلاب في المزيد من الأنشطة الطلابية لمواكبة التطور الأكاديمي والبحثي في ظل اهتمام الرئيس السيسي بالجامعات المصرية وذلك يأتي بتطبيق معايير الجودة العالمية ، وأن شباب وأبناء جامعة أسوان لديهم الفرصة الذهبية والمناخ المناسب للتفوق العلمي والتميز في مختلف المجالات التعليمية والبحثية والإبداعية.

فيما قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان أن الجامعة لا تغيب عن التصنيفات الدولية والعالمية فقدت تصدرت تصنيف التايمز البريطانية بالمركز الأول علي مستوي جامعات مصر وحققت العديد من التصنيفات الدولية ، وجاءت هذه المراكز ثمار الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة البحث العلمي بالجامعة .

جهود

وأعلن الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان أن قائمة "أفضل 2% من العلماء" حول العالم لهذا العام قد ضمت 8 من علماء جامعة أسوان ، كماأطلقت Elsevier بالتعاون مع جامعة ستانفورد أخر إصدار لقائمة أفضل العلماء حول العالم. وتعد هذه القائمة الأضخم من نوعها على الإطلاق لقواعد بيانات تضم قائمة بأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم في 22 مجال علمي رئيسي و176 تخصص فرعي.

فيما أشاد الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بهذا التصنيف الجديد الذي يضاف الي رصيد التصنيفات العالمية التي حققتها جامعة أسوان ويأتي تصنيف السادة الباحثين والعلماء إلى فئتين: الأولي أفضل 2% من العلماء خلال الحياة المهنية (وفقا لإجمالي الإنتاج العلمي) والثاني أفضل 2% من العلماء خلال العام 2022 .