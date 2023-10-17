انتعاشة السياحة في أسوان بسبب قرب الاحتفال بتعامد الشمس.. تفاصيل

قبل أيام قليلة من الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان، وبالتزامن مع هذه الظاهرة تشهد المدينة السياحية انتعاشة كبيرة فى توافد الأفواج السياحية من مختلف جنسيات العالم.

ويأتى السياح خلال هذه الفترة لأسوان باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية العالمية، وكأفضل مشتى عالمى للاستمتاع بما تمتلكه من مقومات فريدة من نوعها تتجسد فى المناطق الاثرية، والمقاصد السياحية المتنوعة التى تجذب السياح.

تعامد الشمس

ويأتي السياح لقضاء وقتهم بمحافظة أسوان في ذلك التوقيت تحديدًا، وذلك تزامنا مع اقتراب ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، كما تشهد المحافظة انخفاضا في درجات الحرارة ويستمتع السياح بحالة الطقس المعتدل.

هذا وتستعد محافظة أسوان لظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبدي أبو سمبل جنوب المحافظة، حيث تتجه أنظار العالم إلى مدينة أبو سمبل في انتظار ظاهرة تعامد الشمس.

وتقام احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبدي أبو سمبل مرتين في العام يوم 22 من شهر أكتوبر ويوم 22 فبراير من كل عام؛ لذلك تحظى الظاهرة باهتمام الكثيرين لرؤية إبداعات المصريين القدماء التى تتجلى فى هذه الظاهرة الفريدة.