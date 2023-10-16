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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: الرئيس السيسي يولي مبادرات توطين الصناعات الاستراتيجية دعما كاملا

محافظ أسوان أشرف
محافظ أسوان أشرف عطية

 أكد محافظ أسوان أشرف عطية، على الدعم الكامل الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجميع المبادرات، التي تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها .


جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم /الإثنين/ وفداً من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بحضور أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى باسوان .


وذكرت المحافظة - في بيان اليوم -أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة . 


ورحب المحافظ - خلال اللقاء - بأعضاء المبادرة الوطنية "ابدأ"، وتعاون المحافظة مع هذه الجهود المخلصة؛ لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار بهدف دفع عجلة الاقتصاد والتنمية وتذليل كافة العقبات التى تواجه أصحاب المشروعات الصناعية .


واستعرض المحافظ - خلال اللقاء - أبرز المناطق الصناعية بالمحافظة والجهود التى يتم تنفيذها لتطويرها ورفع كفاءتها. 


وأوضح البيان، أن أعضاء المبادرة الوطنية "ابدأ" قاموا بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية بالعلاقى جنوب أسوان؛ للوقوف على المشكلات والمطالب والإحتياجات للتمهيد لتلبيتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.


يذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، التي أطلقت بتوجيه من الرئيس السيسي، تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص فى تطوير الصناعة المصرية ، وتوطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الإستيرادية ، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات ، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة .

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