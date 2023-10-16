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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتطبيق المنظومة داخل 11 مستشفى.. محافظ أسوان يستقبل وفد هيئة الرعاية الصحية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد ، والدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور الأمير التلوانى المدير التنفيذي للهيئة ، والدكتور إيهاب حنفى مدير فرع أسوان ، بالإضافة إلى الوفد المرافق له وذلك فى إطار الإستعدادات لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وتناول اللقاء التجهيزات الجارية لبدء تطبيق التأمين الصحى الشامل والتى سيسفيد منها على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة أكثر من 1.6 مليون نسمة من خلال تلقى الخدمات الصحية ذات الجودة العالية حيث تم تسجيل وفتح ملفات طب الأسرة لأكثر من 1.2 مليون نسمة .

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التشغيل التجريبى 

وعقب ذلك قام اللواء أشرف عطية ، والدكتور أحمد السبكي بزيارة ميدانية لمتابعة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمستشفيات الصداقة التخصصى ، والمسلة " الحميات سابقاً " ، والرمد ، كما ألتقى المحافظ ورئيس الهيئة بوفد الجودة اليابانية أثناء قيامهم بتدريب الفريق الطبي بالمستشفيات ، وحرص أشرف عطية على الإستماع لمطالب الحالات المرضية المختلفة الذين ألتقى بهم ، ووجه المسئولين لتلبيتها على الوجه الأكمل .

فيما أكد محافظ أسوان بأنه تم تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى ظل الجهود التى يتم بذلها لإنهاء وتجهيز 11 مستشفى ، و112 مركز طبى ووحدة طب أسرة حيث تم حتى الآن نقل أصول 76 مركز طبى ووحدة صحية و 4 مستشفيات .

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الرعاية الصحية 

وقال المحافظ بأنه بالتوازى جارى التنسيق لتحديد موقع لإقامة فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بما يساهم في توفير المناخ اللازم للإشراف والإدارة والمتابعة للمنظومة الجديدة والتي ستعمل على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمواطن الأسوانى بجودة عالية ، فيما تم توفير سكن راقى للأطباء والإستشاريين .

وأشار أشرف عطية إلى أن التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمستشفيات والوحدات الصحية عقب تحويل هذه الصروح الطبية لبانوراما جمالية متكاملة الخدمات ساهم فى تقديم الخدمة العلاجية بالجودة العالية، ومن بينها مستشفى حورس بإدفو والتى شهدت فى شهر واحد إجراء 400 عملية من بينها 110 عملية كبرى لتساهم المنظومة فى إحنا نقلة نوعية غير مسبوقة فى هذا القطاع الحيوى والهام، والذى يأتى كأسبقية أولى فى العمل التنفيذي .

مطالباً بأهمية دعم المستشفيات بالحضانات الجديدة ذات الجودة العالية، مع إيفاد الأطباء والإستشاريين لتدريب الأطقم الطبية فى كافة التخصصات لتأهليهم للتدخل السريع لتقديم الخدمات العلاجية للحالات المرضية ضمن دواعى إنقاذ الحياة، وهو الذى يتكامل مع إنشاء نقطة تمركز طبى بجوار مستشفى المسلة للحميات لتقديم الخدمات الطبية للأفواج السياحية الزائرة لمنطقة المسلة الناقصة ، وهو الذى يأتى ضمن جهود الإرتقاء بمنظومة السياحية العلاجية بالمشتى العالمى بأسوان .

وفى نفس السياق أثنى الدكتور أحمد السبكى على الدور والدعم الكبير الذى يقوم به محافظ أسوان لإنجاح جهود المنظومة الصحية، ومتابعته الدقيقة والمستمرة للأعمال الجارية داخل الصروح الطبية المختلفة مما ساهم فى التعرف على كافة التفاصيل والعناصر الحيوية، وبالتالى الوصول إلى تحقيق المستوى الراقى داخل المستشفيات والوحدات الصحية.

وأشاد السبكى بجهود العاملين فى قطاع الرعاية الصحية بمحافظة أسوان ، والذين ساهموا فى تحقيق معدلات إنجاز كبيرة داخل المستشفيات والمراكز الطبية لتجهيزها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل .

وأوضح السبكى بأن الهيئة العامة للرعاية الصحية ستقدم خدمتها بداخل المستشفيات، والمراكز الطبية والوحدات الصحية ، هذا وقد تبادل محافظ أسوان ورئيس هيئة الرعاية الصحية الدروع تقديراً للتعاون المثمر والبناء بين الجانبين.

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